TEDx в Санкт-Петербурге

Местом проведения конференции TEDxFontankaRiver станет ресторан «More. Yachts & Seafood» расположенный в здании Центрального яхт-клуба на Петровской косе.Уникальные спикеры поделятся с Вами своими идеями, которые позволили им выйти из рамок привычного.Среди приглашенных спикеров:• бизнес-коуч Андрей Парабеллум,• музыканты-изобретатели, участники группы Playtronica Александр Пас и Аглая Демиденко,• стилист Елена Вертий,• основатель "Школы ума" Макс Петров,• социальный блогер Наталья Камолинкова,• светодизайнер Константин Цепелев.Темы, с которыми выступят спикеры, можно увидеть на сайте мероприятия: tedxfontankariver.ruПрограмма конференции включает в себя интересную интерактивную зону, с экспонатами которой гости смогут ознакомиться во время перерывов. Также для гостей будет накрыт легкий фуршет, за которым у них появится шанс пообщаться со спикерами.