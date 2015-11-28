12 мая, пятница
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (16/+14)
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (35/+5)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (5/+5)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (7/+4)
События
Вальс цветов. Фестиваль тюльпанов (4/+4)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

TEDx в Санкт-Петербурге

21 мая в Санкт-Петербурге в очередной раз состоится знаменитая во всем мире конференция формата TEDx - TEDxFontankaRiver.

Местом проведения конференции TEDxFontankaRiver станет ресторан «More. Yachts & Seafood» расположенный в здании Центрального яхт-клуба на Петровской косе.

Уникальные спикеры поделятся с Вами своими идеями, которые позволили им выйти из рамок привычного.

Среди приглашенных спикеров:
• бизнес-коуч Андрей Парабеллум,
• музыканты-изобретатели, участники группы Playtronica Александр Пас и Аглая Демиденко,
• стилист Елена Вертий,
• основатель "Школы ума" Макс Петров,
• социальный блогер Наталья Камолинкова,
• светодизайнер Константин Цепелев.

Темы, с которыми выступят спикеры, можно увидеть на сайте мероприятия: tedxfontankariver.ru

Программа конференции включает в себя интересную интерактивную зону, с экспонатами которой гости смогут ознакомиться во время перерывов. Также для гостей будет накрыт легкий фуршет, за которым у них появится шанс пообщаться со спикерами.

Билеты на TEDxFontanka River
Вечеринка пройдет
21 мая, с 16:30 до 21:00
Место проведения:
Ресторан «Море», Петровская коса, д. 9
Я иду!
Теги
бизнес-коуч, конференция, куда пойти на выходных
Вечеринка
Добавил velimira
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: