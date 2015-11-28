TEDx в Санкт-Петербурге

21 мая в Санкт-Петербурге в очередной раз состоится знаменитая во всем мире конференция формата TEDx - TEDxFontankaRiver.
Местом проведения конференции TEDxFontankaRiver станет ресторан «More. Yachts & Seafood» расположенный в здании Центрального яхт-клуба на Петровской косе.
Уникальные спикеры поделятся с Вами своими идеями, которые позволили им выйти из рамок привычного.
Среди приглашенных спикеров:
• бизнес-коуч Андрей Парабеллум,
• музыканты-изобретатели, участники группы Playtronica Александр Пас и Аглая Демиденко,
• стилист Елена Вертий,
• основатель "Школы ума" Макс Петров,
• социальный блогер Наталья Камолинкова,
• светодизайнер Константин Цепелев.
Темы, с которыми выступят спикеры, можно увидеть на сайте мероприятия: tedxfontankariver.ru
Программа конференции включает в себя интересную интерактивную зону, с экспонатами которой гости смогут ознакомиться во время перерывов. Также для гостей будет накрыт легкий фуршет, за которым у них появится шанс пообщаться со спикерами.