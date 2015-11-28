28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Карнавал такс
В День города в саду Академии Художеств пройдет милый такс-парад. Проект объединяет заводчиков, любителей животных и всех, кто неравнодушен к собачьей моде. В 2014 году «Такс Парад» стал номинантом премии «Лучшие социальные проекты России».
27 мая на Васильевском острове в саду Академии художеств пройдет праздник «Такс Парад». Если вы хотите примять участие, то необходимо зарегистрироваться на сайте, а зрители могут просто прийти бесплатно. Десятки нарядных такс в карнавальных костюмах будут ходить по подиуму, вы сможете их сфотографировать, пообщаться с заводчиками, стать спонсором собачьих приютов.
Бесплатно
27 мая на Васильевском острове в саду Академии художеств пройдет праздник «Такс Парад». Если вы хотите примять участие, то необходимо зарегистрироваться на сайте, а зрители могут просто прийти бесплатно. Десятки нарядных такс в карнавальных костюмах будут ходить по подиуму, вы сможете их сфотографировать, пообщаться с заводчиками, стать спонсором собачьих приютов.
Бесплатно
Вечеринка пройдет
27 мая, с 12:00 до 14:00
Место проведения:
Сад Академии Художеств, Университетская наб., 17
Я иду!
Теги
Добавить комментарий