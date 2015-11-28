Карнавал такс

В День города в саду Академии Художеств пройдет милый такс-парад. Проект объединяет заводчиков, любителей животных и всех, кто неравнодушен к собачьей моде. В 2014 году «Такс Парад» стал номинантом премии «Лучшие социальные проекты России».



27 мая на Васильевском острове в саду Академии художеств пройдет праздник «Такс Парад». Если вы хотите примять участие, то необходимо зарегистрироваться на сайте, а зрители могут просто прийти бесплатно. Десятки нарядных такс в карнавальных костюмах будут ходить по подиуму, вы сможете их сфотографировать, пообщаться с заводчиками, стать спонсором собачьих приютов.





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