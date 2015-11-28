Digitale «Меняй мир»

На событии выступят лучшие эксперты и практики России. Они расскажут, как создавать продукты, команды и компании, которые изменят мир. И как самому быть источником этих перемен.- Александр Невзоров — советник генерального директора«Первого канала» и журналист;- Эдуард Тиктинский — миллиардер, президент RBI;- Дмитрий Потапенко — предприниматель;- Андрей Ургант — актёр и телеведущий;- Олег Лега — владелец сети «Буше»;- Михаил Чернышев — директор по маркетингу Dodo Pizza;- Крикалёв Сергей — российский космонавт; и еще 41 спикер.Стоимость: от 5 200 рублей;Все спикеры и регистрация на сайте —