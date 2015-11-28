28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Digitale «Меняй мир»
Digitale «Меняй мир» — крупнейшее бизнес-событие Петербурга. В течение двух дней пройдут 48 выступлений в 4-х потоках: маркетинг, менеджмент, предпринимательство и личная эффективность.
На событии выступят лучшие эксперты и практики России. Они расскажут, как создавать продукты, команды и компании, которые изменят мир. И как самому быть источником этих перемен.
Вот только некоторые спикеры, которые будут бороться за ваше внимание:
- Александр Невзоров — советник генерального директора
«Первого канала» и журналист;
- Эдуард Тиктинский — миллиардер, президент RBI;
- Дмитрий Потапенко — предприниматель;
- Андрей Ургант — актёр и телеведущий;
- Олег Лега — владелец сети «Буше»;
- Михаил Чернышев — директор по маркетингу Dodo Pizza;
- Крикалёв Сергей — российский космонавт; и еще 41 спикер.
Стоимость: от 5 200 рублей;
Все спикеры и регистрация на сайте —
Мастер-класс пройдет
c 26 мая, 10:00 по 27 мая, 19:00
Место проведения:
отель Crowne Plaza St.Petersburg Airport
Я иду!
Добавил Alexsiberia
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