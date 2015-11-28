28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
По ту сторону камеры
В киноцентре «Родина» приподнимут занавес, отделяющий нас от таинственного мира кино. На выставке «Жизнь за кадром» вы увидите режиссеров за работой, актеров, размышляющих над ролью, гримёров и каскадеров. Будут представлены фотографии со съёмок картин «Двадцать дней без войны», Собачье сердце», «Брат-2», «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание», «Матильда» и многих других.
15 мая в 18:00 в киноцентре «Родина» состоится торжественное открытие выставки фотографий «Жизнь за кадром». На выставке представлено около 400 фотографий из личных архивов режиссёров, актёров, звукорежиссёров, художников, операторов и фотографов. Вы увидите любимых актеров, внимающих наставлениям режиссеров, художников света и декораторов, операторов и работников съемочной площадки. Вы увидите фотографии со съемок скандального фильма «Матильда», который готовится выйти на экраны, и рабочие моменты «Собачьего сердца».
Стоимость: бесплатно
15 мая в 18:00 в киноцентре «Родина» состоится торжественное открытие выставки фотографий «Жизнь за кадром». На выставке представлено около 400 фотографий из личных архивов режиссёров, актёров, звукорежиссёров, художников, операторов и фотографов. Вы увидите любимых актеров, внимающих наставлениям режиссеров, художников света и декораторов, операторов и работников съемочной площадки. Вы увидите фотографии со съемок скандального фильма «Матильда», который готовится выйти на экраны, и рабочие моменты «Собачьего сердца».
Стоимость: бесплатно
Выставка пройдет
c 15 мая, 18:00 по 15 июня, 20:00
Место проведения:
Киноцентр «Родина», Караванная, 12
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