По ту сторону камеры

В киноцентре «Родина» приподнимут занавес, отделяющий нас от таинственного мира кино. На выставке «Жизнь за кадром» вы увидите режиссеров за работой, актеров, размышляющих над ролью, гримёров и каскадеров. Будут представлены фотографии со съёмок картин «Двадцать дней без войны», Собачье сердце», «Брат-2», «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание», «Матильда» и многих других.



15 мая в 18:00 в киноцентре «Родина» состоится торжественное открытие выставки фотографий «Жизнь за кадром». На выставке представлено около 400 фотографий из личных архивов режиссёров, актёров, звукорежиссёров, художников, операторов и фотографов. Вы увидите любимых актеров, внимающих наставлениям режиссеров, художников света и декораторов, операторов и работников съемочной площадки. Вы увидите фотографии со съемок скандального фильма «Матильда», который готовится выйти на экраны, и рабочие моменты «Собачьего сердца».



Стоимость: бесплатно

