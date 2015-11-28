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По ту сторону камеры

В киноцентре «Родина» приподнимут занавес, отделяющий нас от таинственного мира кино. На выставке «Жизнь за кадром» вы увидите режиссеров за работой, актеров, размышляющих над ролью, гримёров и каскадеров. Будут представлены фотографии со съёмок картин «Двадцать дней без войны», Собачье сердце», «Брат-2», «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание», «Матильда» и многих других.

15 мая в 18:00 в киноцентре «Родина» состоится торжественное открытие выставки фотографий «Жизнь за кадром». На выставке представлено около 400 фотографий из личных архивов режиссёров, актёров, звукорежиссёров, художников, операторов и фотографов. Вы увидите любимых актеров, внимающих наставлениям режиссеров, художников света и декораторов, операторов и работников съемочной площадки. Вы увидите фотографии со съемок скандального фильма «Матильда», который готовится выйти на экраны, и рабочие моменты «Собачьего сердца».

Стоимость: бесплатно
Выставка пройдет
c 15 мая, 18:00 по 15 июня, 20:00
Место проведения:
Киноцентр «Родина», Караванная, 12
Я иду!
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Выставка
Добавил velimira
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