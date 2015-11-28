Музыка рядом

Ежегодные бесплатные концерты под открытым небом пройдут в Яблоневом саду. Проект «Культура рядом» приглашает вас насладиться весенними вечерами и волшебной музыкой под сенью деревьев.



17 мая оркестр порадует всех любителей джазовых импровизаций. Программа посвящена 90-летию со дня основания первого ленинградского профессионального джазового коллектива под руководством Леопольда Теплицкого. 31 мая концерт посветят любимому городу. Музыканты исполнит произведения русских и зарубежных композиторов о Санкт-Петербурге.



Расписание:



17 мая 19:00— концерт «Импровизации на западную тему»



31 мая 19:00 — концерт «Мелодии о Петербурге»





Стоимость: бесплатно

