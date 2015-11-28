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Музыка рядом

Ежегодные бесплатные концерты под открытым небом пройдут в Яблоневом саду. Проект «Культура рядом» приглашает вас насладиться весенними вечерами и волшебной музыкой под сенью деревьев.

17 мая оркестр порадует всех любителей джазовых импровизаций. Программа посвящена 90-летию со дня основания первого ленинградского профессионального джазового коллектива под руководством Леопольда Теплицкого. 31 мая концерт посветят любимому городу. Музыканты исполнит произведения русских и зарубежных композиторов о Санкт-Петербурге.

Расписание:

17 мая 19:00— концерт «Импровизации на западную тему»

31 мая 19:00 — концерт «Мелодии о Петербурге»


Стоимость: бесплатно
Концерт пройдет
c 17 мая, 19:00 по 31 мая, 20:45
Место проведения:
Яблоневый сад, Белградская ул., 16
Я иду!
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Концерт
Добавил velimira
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