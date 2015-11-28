28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Почувствуй «Магию Севера»
Всего лишь три дня в музее Арктики и Антарктики будет царить «Магия Севера». Инновационное шоу, подкупольный фильм, выставка и интересный рассказ о далеком севере ждут посетителей в эти дни.
Полнокупольный фильм с помощью Fulldome-проекции на 360 градусов вокруг зрителя достоверно передаст ощущение присутствия среди полярных ландшафтов. Выставка и экскурсия дополнят впечатления северных пейзажей фактами о флоре и фауне, вы услышите историю изучения северных краев.
Программа проводится для организованных групп: детских от 20 до 30 человек, взрослых до 10 человек.
Стоимость: 1200 рублей с группы (+входной билет в музей для каждого участника)
Полнокупольный фильм с помощью Fulldome-проекции на 360 градусов вокруг зрителя достоверно передаст ощущение присутствия среди полярных ландшафтов. Выставка и экскурсия дополнят впечатления северных пейзажей фактами о флоре и фауне, вы услышите историю изучения северных краев.
Программа проводится для организованных групп: детских от 20 до 30 человек, взрослых до 10 человек.
Стоимость: 1200 рублей с группы (+входной билет в музей для каждого участника)
Выставка пройдет
c 16 мая, 10:00 по 18 мая, 18:00
Место проведения:
Российский государственный музей Арктики и Антарктики, ул. Марата, 24а
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