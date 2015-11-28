Почувствуй «Магию Севера»

Всего лишь три дня в музее Арктики и Антарктики будет царить «Магия Севера». Инновационное шоу, подкупольный фильм, выставка и интересный рассказ о далеком севере ждут посетителей в эти дни.



Полнокупольный фильм с помощью Fulldome-проекции на 360 градусов вокруг зрителя достоверно передаст ощущение присутствия среди полярных ландшафтов. Выставка и экскурсия дополнят впечатления северных пейзажей фактами о флоре и фауне, вы услышите историю изучения северных краев.



Программа проводится для организованных групп: детских от 20 до 30 человек, взрослых до 10 человек.



Стоимость: 1200 рублей с группы (+входной билет в музей для каждого участника)

