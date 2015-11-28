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Замки из песка. Фестиваль песчаных скульптур
В День города на пляже Петропавловской крепости откроется фестиваль песчаных скульптур. В этом году скульпторы будут прославлять величие России и самые значимые события в истории страны.
Ежегодный волшебный фестиваль скульптур из песка по традиции разместится на пляже Петропавловской крепости. Художники из разных стран уже приехали на место, чтобы из хрупкого материала создать мощные глыбы. В этот раз гости будут любоваться композициями на тему истории России. Скульпторы возведут песчаные памятники героям Отечественной войны 1812 года и вождю пролетариата, свое воплощение получат история покорения Сибири, освоение Космоса, Олимпиады 1980 и 2014. Центральной скульптурой фестиваля станет композиция, посвященная Санкт-Петербургу.
Ежегодный волшебный фестиваль скульптур из песка по традиции разместится на пляже Петропавловской крепости. Художники из разных стран уже приехали на место, чтобы из хрупкого материала создать мощные глыбы. В этот раз гости будут любоваться композициями на тему истории России. Скульпторы возведут песчаные памятники героям Отечественной войны 1812 года и вождю пролетариата, свое воплощение получат история покорения Сибири, освоение Космоса, Олимпиады 1980 и 2014. Центральной скульптурой фестиваля станет композиция, посвященная Санкт-Петербургу.
Фестиваль пройдет
c 27 мая, 12:00 по 30 сентября, 19:00
Место проведения:
Петропавловская крепость
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