16 мая, вторник
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Топ событий
26 мая Мастер-класс
Digitale «Меняй мир»
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (16/+14)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (6/+6)
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (35/+5)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (7/+4)
События
Вальс цветов. Фестиваль тюльпанов (4/+4)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Замки из песка. Фестиваль песчаных скульптур

В День города на пляже Петропавловской крепости откроется фестиваль песчаных скульптур. В этом году скульпторы будут прославлять величие России и самые значимые события в истории страны.


Ежегодный волшебный фестиваль скульптур из песка по традиции разместится на пляже Петропавловской крепости. Художники из разных стран уже приехали на место, чтобы из хрупкого материала создать мощные глыбы. В этот раз гости будут любоваться композициями на тему истории России. Скульпторы возведут песчаные памятники героям Отечественной войны 1812 года и вождю пролетариата, свое воплощение получат история покорения Сибири, освоение Космоса, Олимпиады 1980 и 2014. Центральной скульптурой фестиваля станет композиция, посвященная Санкт-Петербургу.
Фестиваль пройдет
c 27 мая, 12:00 по 30 сентября, 19:00
Место проведения:
Петропавловская крепость
Я иду!
Теги
день города, куда пойти на выходных, Международный фестиваль песчаных скульптур, Петропавловская крепость
Фестиваль
Добавил velimira
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: