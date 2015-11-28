Создай свой спектакль из мусора

20 мая Петербург отправится в путешествие по притягательным мирам искусства. Ежегодная акция «Ночь музеев» становится все популярнее, к ней присоединяются новые арт-пространства. Театр «Балтийский дом» предлагает заняться терапией и создать эко-спектакль.



«Ночь музеев» в этом году посвящена экологии. В театре-фестивале «Балтийский дом» гостей приглашают погрузиться в созидательную сферу. Каждый придумает свой спектакль, а вдохновение будет брать из подручным материалов - бумажного, металлического и «природного» «мусора». Маленьким гостям покажут спектакль о сохранении природы. Также гости увидят световое музыкальное шоу и попадут в «Школу чародейства и волшебства».



Стоимость: 400 рублей по единому билету

