Приходи в лагерь к римлянам

В ночь на 21 мая в музее Артиллерии устроят реконструкции сражений варваров и римлян, Красной гвардии и войск Юденича, а еще покажут броневик, с которого вещал вождь пролетариата.



В «Ночь музеев» вам выпадет уникальный шанс осмотреть броневик, с которого Ленин выступал у Финляндского вокзала, увидеть реконструкцию поединков всех эпох и народов, пострелять из лука и арбалета. На лугу перед музеем расцветут «Пион», «Гиацинт», «Акация» – это различные артиллерийские системы, которые будут задействованы в тематических квестах. Когда осмотрите лагерь древних римлян и изучите историю декабристов, найдите участника клуба реконструкторов и начните задавать ему вопросы.



Стоимость: 400 рублей по единому билету

