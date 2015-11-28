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Приходи в лагерь к римлянам

В ночь на 21 мая в музее Артиллерии устроят реконструкции сражений варваров и римлян, Красной гвардии и войск Юденича, а еще покажут броневик, с которого вещал вождь пролетариата.

В «Ночь музеев» вам выпадет уникальный шанс осмотреть броневик, с которого Ленин выступал у Финляндского вокзала, увидеть реконструкцию поединков всех эпох и народов, пострелять из лука и арбалета. На лугу перед музеем расцветут «Пион», «Гиацинт», «Акация» – это различные артиллерийские системы, которые будут задействованы в тематических квестах. Когда осмотрите лагерь древних римлян и изучите историю декабристов, найдите участника клуба реконструкторов и начните задавать ему вопросы.

Стоимость: 400 рублей по единому билету
Фестиваль пройдет
c 20 мая, 18:00 по 21 мая, 06:00
Место проведения:
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Александровский парк, 7
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Теги
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, куда пойти на выходных, Куда пойти на Ночь музеев
Фестиваль
Добавил velimira
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