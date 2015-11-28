Презентация нового альбома группы 5`nizza

20 мая Северную столицу посетит солнечный дует 5`nizza. После десятилетнего перерыва Сергей Бабкин и Андрей Запорожец представят новый альбом «КУ!».



Радостное событие ждет поклонников группы 5`nizza, после затянувшегося молчания любимый дуэт выпустил третий альбом. Музыканты характеризуют пластинку, как радушное приветствие после долгого отсутствия, как возвращение на детскую площадку взрослым, нечто невыразимое, что можно описать вместительным словом «КУ!». Музыканты предупреждают, что за время работы над сольными проектами они изменились, да и в мир не стоял на месте, поэтому 5`nizza уже другая. Но хулиганская жилка осталась, а ведь именно за это их любят.



Стоимость: 1500–5000 рублей

