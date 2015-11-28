16 мая, вторник
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Топ событий
26 мая Мастер-класс
Digitale «Меняй мир»
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (16/+14)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (6/+6)
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (35/+5)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (7/+4)
События
Вальс цветов. Фестиваль тюльпанов (4/+4)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Epic Con: добро пожаловать в другую реальность

Фестиваль Epic Con представляет мир компьютерных игр, комиксов и кино. 20-21 мая нас ждет аналог крупнейшего фантастического фестиваля Сomic Сon, но подстроенный под требовательную петербургскую публику. Фэнтези-вселенные откроют врата для гостей, косплей шоу поразит воображение, встречи с блогерами и актерами заставят вас поверить, что волшебство существует.

Фестиваль Epic Con подарит шанс ненадолго покинуть скучную реальность и погрузиться в мир Звездных войн и Гарри Поттера. Зрелищное шоу косплея создаст нужную атмосферу, интерактивные стенды, представляющие фэнтези-вселенные и квесты, затянут вас в свои миры. Из реальных персонажей будут известные лекторы, которые расскажут о хитростях написания сценария и поделятся секретами создания комиксов. Почетным гостей станет актер Кевин Макналли, сыгравший мистера Гиббса во всех 5 фильмах «Пираты Карибского моря».

Стоимость: от 1000 рублей
Фестиваль пройдет
c 20 мая, 11:00 по 21 мая, 19:00
Место проведения:
Петербургский СКК, пр. Юрия Гагарина, 8
Я иду!
Теги
куда пойти на выходных, фестиваль косплея, фестиваль фантастики
Фестиваль
Добавил velimira
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: