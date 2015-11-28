28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Epic Con: добро пожаловать в другую реальность
Фестиваль Epic Con представляет мир компьютерных игр, комиксов и кино. 20-21 мая нас ждет аналог крупнейшего фантастического фестиваля Сomic Сon, но подстроенный под требовательную петербургскую публику. Фэнтези-вселенные откроют врата для гостей, косплей шоу поразит воображение, встречи с блогерами и актерами заставят вас поверить, что волшебство существует.
Фестиваль Epic Con подарит шанс ненадолго покинуть скучную реальность и погрузиться в мир Звездных войн и Гарри Поттера. Зрелищное шоу косплея создаст нужную атмосферу, интерактивные стенды, представляющие фэнтези-вселенные и квесты, затянут вас в свои миры. Из реальных персонажей будут известные лекторы, которые расскажут о хитростях написания сценария и поделятся секретами создания комиксов. Почетным гостей станет актер Кевин Макналли, сыгравший мистера Гиббса во всех 5 фильмах «Пираты Карибского моря».
Стоимость: от 1000 рублей
Фестиваль Epic Con подарит шанс ненадолго покинуть скучную реальность и погрузиться в мир Звездных войн и Гарри Поттера. Зрелищное шоу косплея создаст нужную атмосферу, интерактивные стенды, представляющие фэнтези-вселенные и квесты, затянут вас в свои миры. Из реальных персонажей будут известные лекторы, которые расскажут о хитростях написания сценария и поделятся секретами создания комиксов. Почетным гостей станет актер Кевин Макналли, сыгравший мистера Гиббса во всех 5 фильмах «Пираты Карибского моря».
Стоимость: от 1000 рублей
Фестиваль пройдет
c 20 мая, 11:00 по 21 мая, 19:00
Место проведения:
Петербургский СКК, пр. Юрия Гагарина, 8
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