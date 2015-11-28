Epic Con: добро пожаловать в другую реальность

Фестиваль Epic Con представляет мир компьютерных игр, комиксов и кино. 20-21 мая нас ждет аналог крупнейшего фантастического фестиваля Сomic Сon, но подстроенный под требовательную петербургскую публику. Фэнтези-вселенные откроют врата для гостей, косплей шоу поразит воображение, встречи с блогерами и актерами заставят вас поверить, что волшебство существует.



Фестиваль Epic Con подарит шанс ненадолго покинуть скучную реальность и погрузиться в мир Звездных войн и Гарри Поттера. Зрелищное шоу косплея создаст нужную атмосферу, интерактивные стенды, представляющие фэнтези-вселенные и квесты, затянут вас в свои миры. Из реальных персонажей будут известные лекторы, которые расскажут о хитростях написания сценария и поделятся секретами создания комиксов. Почетным гостей станет актер Кевин Макналли, сыгравший мистера Гиббса во всех 5 фильмах «Пираты Карибского моря».



Стоимость: от 1000 рублей

