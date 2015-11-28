«Поэма огня» в музее Ахматовой

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме призывает силы стихий, чтобы устроить масштабный праздник на «Ночь музеев». На открытой сцене выступят Светлана Крючкова, пластический театр и репер Макс Мунстар.



Музей Анны Ахматовой почетный участник акции «Ночь музеев», и этот год не станет исключением. В саду музея установят сцену, на которой пройдет open air «Пятая стихия». Светлана Крючкова, театр пластики рук Hand Made, репер Макс Мунстар призовут четыре стихии и преобразуют хаос в гармонию. Кульминацией праздника станет исполнение симфонии А. Скрябина «Поэма огня», в сопровождении светового шоу.



Стоимость: 400 рублей по единому билету

