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«Поэма огня» в музее Ахматовой

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме призывает силы стихий, чтобы устроить масштабный праздник на «Ночь музеев». На открытой сцене выступят Светлана Крючкова, пластический театр и репер Макс Мунстар.

Музей Анны Ахматовой почетный участник акции «Ночь музеев», и этот год не станет исключением. В саду музея установят сцену, на которой пройдет open air «Пятая стихия». Светлана Крючкова, театр пластики рук Hand Made, репер Макс Мунстар призовут четыре стихии и преобразуют хаос в гармонию. Кульминацией праздника станет исполнение симфонии А. Скрябина «Поэма огня», в сопровождении светового шоу.

Стоимость: 400 рублей по единому билету
Фестиваль пройдет
c 20 мая, 18:00 по 21 мая, 06:00
Место проведения:
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Литейный пр., 53
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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