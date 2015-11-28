28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
«Поэма огня» в музее Ахматовой
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме призывает силы стихий, чтобы устроить масштабный праздник на «Ночь музеев». На открытой сцене выступят Светлана Крючкова, пластический театр и репер Макс Мунстар.
Музей Анны Ахматовой почетный участник акции «Ночь музеев», и этот год не станет исключением. В саду музея установят сцену, на которой пройдет open air «Пятая стихия». Светлана Крючкова, театр пластики рук Hand Made, репер Макс Мунстар призовут четыре стихии и преобразуют хаос в гармонию. Кульминацией праздника станет исполнение симфонии А. Скрябина «Поэма огня», в сопровождении светового шоу.
Стоимость: 400 рублей по единому билету
Музей Анны Ахматовой почетный участник акции «Ночь музеев», и этот год не станет исключением. В саду музея установят сцену, на которой пройдет open air «Пятая стихия». Светлана Крючкова, театр пластики рук Hand Made, репер Макс Мунстар призовут четыре стихии и преобразуют хаос в гармонию. Кульминацией праздника станет исполнение симфонии А. Скрябина «Поэма огня», в сопровождении светового шоу.
Стоимость: 400 рублей по единому билету
Фестиваль пройдет
c 20 мая, 18:00 по 21 мая, 06:00
Место проведения:
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Литейный пр., 53
Я иду!
Теги
Добавить комментарий