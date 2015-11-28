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Проведи ночь в синагоге
В ночь на 21 мая Большая Хоральная Синагога распахнет двери для всех петербуржцев, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Бесплатные экскурсии по залам начнутся с часу ночи, а за символическую плату вы услышите еврейскую музыку.
Большая Хоральная Синагога участвует в акции «Ночь музеев». Вопреки расхожему мнению о жадности некоторых народов, все экскурсии проведут бесплатно. А также гости смогут задать вопросы раввину, если они у вас назреют к трем часам ночи. За символическую плату вы попадете на концерт еврейской свадебной музыки или народных мелодий. В фотозоне фотографируйтесь в образе религиозного еврея и заберите снимок на память.
Стоимость концерта: 100 рублей
Большая Хоральная Синагога участвует в акции «Ночь музеев». Вопреки расхожему мнению о жадности некоторых народов, все экскурсии проведут бесплатно. А также гости смогут задать вопросы раввину, если они у вас назреют к трем часам ночи. За символическую плату вы попадете на концерт еврейской свадебной музыки или народных мелодий. В фотозоне фотографируйтесь в образе религиозного еврея и заберите снимок на память.
Стоимость концерта: 100 рублей
Фестиваль пройдет
21 мая, с 01:00 до 05:00
Место проведения:
Большая Хоральная Синагога, Лермонтовский пр., 2
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