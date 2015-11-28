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Сон в летнюю ночь: «Ночь музеев» в Летнем саду

Летний сад впервые примет участие в акции «Ночь музеев». Прогуляйтесь по аллеям, которые помнят Петра Великого и Екатерину, взгляните на сад глазами Анны Ахматовой.

Летний сад присоединится к культурной акции «Ночь музеев», которая проходит ежегодно во всем мире. Сотрудники Русского музея подготовили специальные вечерние экскурсии. Вы узнаете, как менялся сад с 18 века, увидите его прошлое и настоящее, проникнетесь историей. Весь вечер будет открыт вход в сад и с набережной Мойки, и с Дворцовой набережной. Гуляйте по тенистым аллеям, вдыхайте вечерний воздух, к тому же погоду обещают чудесную.

Стоимость: 100-150 рублей
Фестиваль пройдет
20 мая, с 18:00 до 23:00
Место проведения:
Летний сад, Дворцовая наб
Я иду!
Теги
куда пойти на выходных, Куда пойти на Ночь музеев, Летний сад, Русский музей
Фестиваль
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