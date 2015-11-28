28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Сон в летнюю ночь: «Ночь музеев» в Летнем саду
Летний сад впервые примет участие в акции «Ночь музеев». Прогуляйтесь по аллеям, которые помнят Петра Великого и Екатерину, взгляните на сад глазами Анны Ахматовой.
Летний сад присоединится к культурной акции «Ночь музеев», которая проходит ежегодно во всем мире. Сотрудники Русского музея подготовили специальные вечерние экскурсии. Вы узнаете, как менялся сад с 18 века, увидите его прошлое и настоящее, проникнетесь историей. Весь вечер будет открыт вход в сад и с набережной Мойки, и с Дворцовой набережной. Гуляйте по тенистым аллеям, вдыхайте вечерний воздух, к тому же погоду обещают чудесную.
Стоимость: 100-150 рублей
Летний сад присоединится к культурной акции «Ночь музеев», которая проходит ежегодно во всем мире. Сотрудники Русского музея подготовили специальные вечерние экскурсии. Вы узнаете, как менялся сад с 18 века, увидите его прошлое и настоящее, проникнетесь историей. Весь вечер будет открыт вход в сад и с набережной Мойки, и с Дворцовой набережной. Гуляйте по тенистым аллеям, вдыхайте вечерний воздух, к тому же погоду обещают чудесную.
Стоимость: 100-150 рублей
Фестиваль пройдет
20 мая, с 18:00 до 23:00
Место проведения:
Летний сад, Дворцовая наб
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