Сон в летнюю ночь: «Ночь музеев» в Летнем саду

Летний сад впервые примет участие в акции «Ночь музеев». Прогуляйтесь по аллеям, которые помнят Петра Великого и Екатерину, взгляните на сад глазами Анны Ахматовой.



Летний сад присоединится к культурной акции «Ночь музеев», которая проходит ежегодно во всем мире. Сотрудники Русского музея подготовили специальные вечерние экскурсии. Вы узнаете, как менялся сад с 18 века, увидите его прошлое и настоящее, проникнетесь историей. Весь вечер будет открыт вход в сад и с набережной Мойки, и с Дворцовой набережной. Гуляйте по тенистым аллеям, вдыхайте вечерний воздух, к тому же погоду обещают чудесную.



Стоимость: 100-150 рублей

