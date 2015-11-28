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Спустись в катакомбы церкви

Петрикирхе готова поделиться немецким опытом борьбы с наводнениями, рассказать, как выращивать овощи в Сибири, провести экскурсию по катакомбам, устроить концерт органной музыки.

Немецкий квартал всегда готовит на «Ночь музеев» что-то яркое и необычное, поэтому они бьют рекорды посещаемости. В прошлый раз в подземельях устроили психоделический сад-лабиринт, а в этом году нас ждет инсталляция «Экоточка: сила земли и воды». Гости узнают, как жители Гамбурга веками боролись с наводнениями, как немецкий опыт строительства дамб был принесен в Петербург. Экскурсии начинаются в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 03:00, 04:00, 05:00.
Также вас ждут экологически чистые концерты органной музыки с 19:00 до 03:00. Послушайте произведения Баха, Мютеля, Букстехуде, Фрескобальди, Стенли и почувствуйте, как стало легче дышать.


Стоимость: 400 рублей по единому билету
Фестиваль пройдет
c 20 мая, 18:00 по 21 мая, 06:00
Место проведения:
Петрикирхе, Невский пр., 22-24
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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