Загляни на ферму на крыше

Ветеран «Ночи музеев» открывает ферму на крыше, где петербуржцев научат выращивать растения. В Лофте «Этажи» эстетический голод можно утолить любуясь выставками и инсталляциями.



На крыше известного Лофта откроется общедоступная ферма от уличного художника Энди Полынь. Когда насладитесь чудесным видом города, загляните на выставку «Гербарии и ботаники», полюбуйтесь инсталляциями из промышленных и бытовых отходов. Всю ночь гостей будет радовать фотовыставка «National Geographic. Дикая природа России». Отведайте экологическую гастрономию, посмотрите необычные выступления кукол господина Пэжо, пройдите эко-квесты. Маленьких гостей ждет кукольный спектакль театра «Чижик-Пыжик».



Стоимость: 100 рублей, 400 рублей по единому билету

