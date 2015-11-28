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Загляни на ферму на крыше

Ветеран «Ночи музеев» открывает ферму на крыше, где петербуржцев научат выращивать растения. В Лофте «Этажи» эстетический голод можно утолить любуясь выставками и инсталляциями.

На крыше известного Лофта откроется общедоступная ферма от уличного художника Энди Полынь. Когда насладитесь чудесным видом города, загляните на выставку «Гербарии и ботаники», полюбуйтесь инсталляциями из промышленных и бытовых отходов. Всю ночь гостей будет радовать фотовыставка «National Geographic. Дикая природа России». Отведайте экологическую гастрономию, посмотрите необычные выступления кукол господина Пэжо, пройдите эко-квесты. Маленьких гостей ждет кукольный спектакль театра «Чижик-Пыжик».

Стоимость: 100 рублей, 400 рублей по единому билету
Фестиваль пройдет
c 20 мая, 18:00 по 21 мая, 06:00
Место проведения:
Лофт проект «Этажи», Лиговский пр., 74
Я иду!
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Фестиваль
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