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Живее всех живых. Концерт на Дворцовой площади памяти Виктора Цоя

3 июня на Дворцовой площади любимые рок-группы споют песни «Кино». Бесплатный фестиваль «Петербург live» посвятят 55-летнему юбилею Виктора Цоя.

Виктор Цой стал символом целого поколения и олицетворением свободного духа города на Неве. В этом году музыканту исполнилось бы 55 лет. Песни иконы ленинградского рока 80-х звучат повсюду: на главных улицах и в подземных переходах, в вагонах метро и на большой сцене. 3 июня музыку Виктора Цоя исполнят на Дворцовой площади. Вы услышите незабываемые композиции «Кукушка», «Звезда по имени Солнце» в исполнении «Пилота», «Пикника» и «Кукрыниксов». Специальным гостем станет гитарист и один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян. На большом экране покажут архивные выступление группы «Кино».

Вход свободный.
Концерт пройдет
3 июня, с 18:00 до 23:00
Место проведения:
Дворцовая площадь
Я иду!
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Концерт
Добавил velimira
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