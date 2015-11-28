Живее всех живых. Концерт на Дворцовой площади памяти Виктора Цоя

3 июня на Дворцовой площади любимые рок-группы споют песни «Кино». Бесплатный фестиваль «Петербург live» посвятят 55-летнему юбилею Виктора Цоя.



Виктор Цой стал символом целого поколения и олицетворением свободного духа города на Неве. В этом году музыканту исполнилось бы 55 лет. Песни иконы ленинградского рока 80-х звучат повсюду: на главных улицах и в подземных переходах, в вагонах метро и на большой сцене. 3 июня музыку Виктора Цоя исполнят на Дворцовой площади. Вы услышите незабываемые композиции «Кукушка», «Звезда по имени Солнце» в исполнении «Пилота», «Пикника» и «Кукрыниксов». Специальным гостем станет гитарист и один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян. На большом экране покажут архивные выступление группы «Кино».



Вход свободный.

