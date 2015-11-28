28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Посмотри на рыжих красавиц Густава Климта
19 мая в креативном пространстве Люмьер-Холл открывается выставка «Климт – Живые полотна». Зритель окунется в изящный мир австрийского художника. Картины Климта наполнены томной негой и ювелирной красотой мира модерна.
Автор шедевра «Поцелуй», Климт стоит у истоков австрийского модерна и является одним из самых дорогих художников. Он сумел объединить декоративность и реализм, чем сильно смутил консервативных академиков. Произведения Климта обвиняли в излишней чувственности и интимности.
В проекционном музее готовьтесь покрыться стыдливым румянцем, ведь 30 проекторов транслируют изображения на огромные экраны, благодаря чему зрители могут тщательно рассмотреть каждую деталь.
Стоимость: 350-500 рублей
Автор шедевра «Поцелуй», Климт стоит у истоков австрийского модерна и является одним из самых дорогих художников. Он сумел объединить декоративность и реализм, чем сильно смутил консервативных академиков. Произведения Климта обвиняли в излишней чувственности и интимности.
В проекционном музее готовьтесь покрыться стыдливым румянцем, ведь 30 проекторов транслируют изображения на огромные экраны, благодаря чему зрители могут тщательно рассмотреть каждую деталь.
Стоимость: 350-500 рублей
Выставка пройдет
c Сегодня, 11:00 по 27 августа, 23:00
Место проведения:
«Люмьер-Холл», наб. Обводного канала, д. 74, лит. А
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