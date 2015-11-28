Посмотри на рыжих красавиц Густава Климта

19 мая в креативном пространстве Люмьер-Холл открывается выставка «Климт – Живые полотна». Зритель окунется в изящный мир австрийского художника. Картины Климта наполнены томной негой и ювелирной красотой мира модерна.



Автор шедевра «Поцелуй», Климт стоит у истоков австрийского модерна и является одним из самых дорогих художников. Он сумел объединить декоративность и реализм, чем сильно смутил консервативных академиков. Произведения Климта обвиняли в излишней чувственности и интимности.



В проекционном музее готовьтесь покрыться стыдливым румянцем, ведь 30 проекторов транслируют изображения на огромные экраны, благодаря чему зрители могут тщательно рассмотреть каждую деталь.



Стоимость: 350-500 рублей

