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Посмотри на рыжих красавиц Густава Климта

19 мая в креативном пространстве Люмьер-Холл открывается выставка «Климт – Живые полотна». Зритель окунется в изящный мир австрийского художника. Картины Климта наполнены томной негой и ювелирной красотой мира модерна.

Автор шедевра «Поцелуй», Климт стоит у истоков австрийского модерна и является одним из самых дорогих художников. Он сумел объединить декоративность и реализм, чем сильно смутил консервативных академиков. Произведения Климта обвиняли в излишней чувственности и интимности.

В проекционном музее готовьтесь покрыться стыдливым румянцем, ведь 30 проекторов транслируют изображения на огромные экраны, благодаря чему зрители могут тщательно рассмотреть каждую деталь.

Стоимость: 350-500 рублей
Выставка пройдет
c Сегодня, 11:00 по 27 августа, 23:00
Место проведения:
«Люмьер-Холл», наб. Обводного канала, д. 74, лит. А
Я иду!
Теги
Густав Климт, Климт «Поцелуй», креативное пространство "Люмьер-холл", куда пойти на выходных, куда пойти на неделе
Выставка
Добавил velimira
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