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Сольный концерт Руслана Белого! Новая программа
21 мая в 19:00 на сцене ДК им. Ленсовета состоится новый сольный концерт Руслана Белого. Руслан Белый по праву считается одним из самых ярких представителей комедийного движения России. Это он – резидент и продюсер шоу «StandUp», а также участник телепроекта Comedy Club. Кроме того, сегодня Руслан выполняет еще роль наставника и члена жюри в новом телепроекте «Открытый микрофон».
Известный артист родился в семье военного и пошел по стопам отца. Параллельно со службой Руслан участвует в воронежском подразделении Comedy Club, а затем отправляется на проект «Смех без правил». Победа в телепроекте воодушевила на смену профессии и доказала правильность выбора в пользу сцены. После такого удачного старта комик становится постоянным резидентом Comedy Club, а затем открывает собственное шоу.
Руслан отличается уникальной подачей юмора. Для него не существует запретных тем. При этом Руслан уже давно не рассказывает о милых, смешных и позитивных ситуациях. В своих монологах он намного больше внимания уделяет острому социальному юмору, жизненным, философским, темам, которые каждый день происходят с каждым из нас.
Вот и на этот раз комик подготовил по-мужски брутальные зарисовки и яркие стендап-монологи. Как обычно, не обойдется без импровизации и живого общения. Руслан обещает на протяжении всего шоу рассказывать только новые монологи. И вряд ли вы сможете услышать их повтор в телеэфире.
Известный артист родился в семье военного и пошел по стопам отца. Параллельно со службой Руслан участвует в воронежском подразделении Comedy Club, а затем отправляется на проект «Смех без правил». Победа в телепроекте воодушевила на смену профессии и доказала правильность выбора в пользу сцены. После такого удачного старта комик становится постоянным резидентом Comedy Club, а затем открывает собственное шоу.
Руслан отличается уникальной подачей юмора. Для него не существует запретных тем. При этом Руслан уже давно не рассказывает о милых, смешных и позитивных ситуациях. В своих монологах он намного больше внимания уделяет острому социальному юмору, жизненным, философским, темам, которые каждый день происходят с каждым из нас.
Вот и на этот раз комик подготовил по-мужски брутальные зарисовки и яркие стендап-монологи. Как обычно, не обойдется без импровизации и живого общения. Руслан обещает на протяжении всего шоу рассказывать только новые монологи. И вряд ли вы сможете услышать их повтор в телеэфире.
Концерт пройдет
21 мая, с 19:00 до 22:00
Место проведения:
ДК им. Ленсовета, Каменноостровский пр., д. 42
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