Смотри мультики и помогай детям

Помогать легко, и это окрыляет. Создатели благотворительного мультсериала «Летающие звери» приглашают вас на премьеру клипа в прямом эфире. Задайтесь важным вопросом: какая нога у вас любимая - правая или левая? Друзья благотворительного проекта «Летающие звери» Евгений Федоров из Tequilajazzz, Света Бень из «Серебряной свадьбы» и Маша Макарова из группы «Маша и медведи» уже задумались и снялись в клипе «Любимая нога». Готовьте свои вопросы – лучшие из них получат призы от летающего пса Хосе.