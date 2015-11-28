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Смотри мультики и помогай детям

23 мая в 19 часов первым посмотри клип из мультсериала «Летающие звери». Это благотворительный проект, вся прибыль от которого идет на помощь подопечным фонда «АдВита». В клипе снялись музыканты Tequilajazzz и «Маша и Медведи», в прямом эфире примут участие Евгений Федоров, Марина Ланда и Сергей Васильев.

Помогать легко, и это окрыляет. Создатели благотворительного мультсериала «Летающие звери» приглашают вас на премьеру клипа в прямом эфире. Задайтесь важным вопросом: какая нога у вас любимая - правая или левая? Друзья благотворительного проекта «Летающие звери» Евгений Федоров из Tequilajazzz, Света Бень из «Серебряной свадьбы» и Маша Макарова из группы «Маша и медведи» уже задумались и снялись в клипе «Любимая нога». Готовьте свои вопросы – лучшие из них получат призы от летающего пса Хосе.

Сайт «Летающих зверей»

Официальный канал Летающих зверей в YT

Официальная группа Летающих зверей ВК

Страница Летающих зверей FB
Кино пройдет
23 мая, с 19:00 до 20:00
Место проведения:
Санкт-Петербург
Я иду!
Теги
благотворительность, Маша и медведи, фонд АдВита
Кино
Добавил velimira
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