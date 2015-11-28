Пой вместе с тысячным хором

В День славянской письменности, накануне Дня города на Дворцовой площади 3000 вокалистов споют русские песни. Присоединяйтесь!



24 мая детские, юношеские, молодежные хоры выступят в сопровождении симфонического оркестра. Три тысячи человек сольются в едином музыкальном порыве. Зрители могут подпевать, каждый получит буклет с текстами песен. Выступление хора будут транслироватьс на большие экраны, дирижером выступит руководитель хорового училища имени Глинки Владимир Беглецов.



Вход свободный

