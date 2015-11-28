28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Пой вместе с тысячным хором
В День славянской письменности, накануне Дня города на Дворцовой площади 3000 вокалистов споют русские песни. Присоединяйтесь!
24 мая детские, юношеские, молодежные хоры выступят в сопровождении симфонического оркестра. Три тысячи человек сольются в едином музыкальном порыве. Зрители могут подпевать, каждый получит буклет с текстами песен. Выступление хора будут транслироватьс на большие экраны, дирижером выступит руководитель хорового училища имени Глинки Владимир Беглецов.
Вход свободный
24 мая детские, юношеские, молодежные хоры выступят в сопровождении симфонического оркестра. Три тысячи человек сольются в едином музыкальном порыве. Зрители могут подпевать, каждый получит буклет с текстами песен. Выступление хора будут транслироватьс на большие экраны, дирижером выступит руководитель хорового училища имени Глинки Владимир Беглецов.
Вход свободный
Концерт пройдет
24 мая, с 13:00 до 15:00
Место проведения:
Дворцовая площадь
Я иду!
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