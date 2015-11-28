28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Презентация книги «Промельк Беллы»
24 мая в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме художник Борис Мессерер презентует книгу «Промельк Беллы. Романтическая хроника». Зрители погрузятся в воспоминания о великой поэтессе, дружбе с Бродским и Вознесенским, и, конечно, о любви.
В день рождения Иосифа Бродского приходите в музей Анны Ахматовой, чтобы насладиться мемуарами мужа Беллы Ахмадулиной. Вас ждет рассказ от первого лица андеграунда шестидесятых-семидесятых. Художник Борис Мессерер был супругом известной поэтессы почти 40 лет, воспоминания охватывают почти всю вторую половину ХХ века и начало века ХХI. Книга иллюстрирована уникальными фотографиями из личного архива автора. Здесь и воспоминания о дружбе с Иосифом Бродским, Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским, Тонино Гуэрра, Василием Аксёновым.
Стоимость: 60-120 рублей
В день рождения Иосифа Бродского приходите в музей Анны Ахматовой, чтобы насладиться мемуарами мужа Беллы Ахмадулиной. Вас ждет рассказ от первого лица андеграунда шестидесятых-семидесятых. Художник Борис Мессерер был супругом известной поэтессы почти 40 лет, воспоминания охватывают почти всю вторую половину ХХ века и начало века ХХI. Книга иллюстрирована уникальными фотографиями из личного архива автора. Здесь и воспоминания о дружбе с Иосифом Бродским, Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским, Тонино Гуэрра, Василием Аксёновым.
Стоимость: 60-120 рублей
Презентация пройдет
24 мая, с 19:00 до 21:00
Место проведения:
Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, пр. Литейный, д. 53
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