Презентация книги «Промельк Беллы»

24 мая в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме художник Борис Мессерер презентует книгу «Промельк Беллы. Романтическая хроника». Зрители погрузятся в воспоминания о великой поэтессе, дружбе с Бродским и Вознесенским, и, конечно, о любви.



В день рождения Иосифа Бродского приходите в музей Анны Ахматовой, чтобы насладиться мемуарами мужа Беллы Ахмадулиной. Вас ждет рассказ от первого лица андеграунда шестидесятых-семидесятых. Художник Борис Мессерер был супругом известной поэтессы почти 40 лет, воспоминания охватывают почти всю вторую половину ХХ века и начало века ХХI. Книга иллюстрирована уникальными фотографиями из личного архива автора. Здесь и воспоминания о дружбе с Иосифом Бродским, Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским, Тонино Гуэрра, Василием Аксёновым.



Стоимость: 60-120 рублей

