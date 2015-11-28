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Презентация книги «Промельк Беллы»

24 мая в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме художник Борис Мессерер презентует книгу «Промельк Беллы. Романтическая хроника». Зрители погрузятся в воспоминания о великой поэтессе, дружбе с Бродским и Вознесенским, и, конечно, о любви.

В день рождения Иосифа Бродского приходите в музей Анны Ахматовой, чтобы насладиться мемуарами мужа Беллы Ахмадулиной. Вас ждет рассказ от первого лица андеграунда шестидесятых-семидесятых. Художник Борис Мессерер был супругом известной поэтессы почти 40 лет, воспоминания охватывают почти всю вторую половину ХХ века и начало века ХХI. Книга иллюстрирована уникальными фотографиями из личного архива автора. Здесь и воспоминания о дружбе с Иосифом Бродским, Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским, Тонино Гуэрра, Василием Аксёновым.

Стоимость: 60-120 рублей
Презентация пройдет
24 мая, с 19:00 до 21:00
Место проведения:
Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, пр. Литейный, д. 53
Я иду!
Теги
Ахмадулина, куда пойти на неделе, Мессерер, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, презентация книги
Презентация
Добавил velimira
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