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Прокачай мозги на Science Fest

27-28 мая креативное пространство Люмьер-Холл наполнится умниками, готовыми делится идеями и узнавать новое. Посетители увидят последние разработки в области робототехники, дронов, нейроинтерфейсов, VR и AR, 3D-печати и световых технологий, померятся IQ и соберут робота.

На фестивале в Люмьер-Холле гостей ждут 30 гигантских панорамных экранов, с которыми можно взаимодействовать. Посетите мастер-классы по программированию и робототехнике, соберите своего робота. Эксперты расскажут о последних тенденциях в мультимедиа и науке, гости посетят аттракционы виртуальной реальности.

Стоимость: бесплатно для отличников (при предъявлении зачетки), 450-590 рублей
Фестиваль пройдет
c 27 мая, 11:00 по 28 мая, 20:00
Место проведения:
Креативное пространство «Люмьер-Холл», наб. Обводного канала, 74ц
Я иду!
Теги
Science fest, креативное пространство "Люмьер-холл", куда пойти на выходных, куда пойти на неделе
Фестиваль
Добавил velimira
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