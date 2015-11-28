28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Прокачай мозги на Science Fest
27-28 мая креативное пространство Люмьер-Холл наполнится умниками, готовыми делится идеями и узнавать новое. Посетители увидят последние разработки в области робототехники, дронов, нейроинтерфейсов, VR и AR, 3D-печати и световых технологий, померятся IQ и соберут робота.
На фестивале в Люмьер-Холле гостей ждут 30 гигантских панорамных экранов, с которыми можно взаимодействовать. Посетите мастер-классы по программированию и робототехнике, соберите своего робота. Эксперты расскажут о последних тенденциях в мультимедиа и науке, гости посетят аттракционы виртуальной реальности.
Стоимость: бесплатно для отличников (при предъявлении зачетки), 450-590 рублей
На фестивале в Люмьер-Холле гостей ждут 30 гигантских панорамных экранов, с которыми можно взаимодействовать. Посетите мастер-классы по программированию и робототехнике, соберите своего робота. Эксперты расскажут о последних тенденциях в мультимедиа и науке, гости посетят аттракционы виртуальной реальности.
Стоимость: бесплатно для отличников (при предъявлении зачетки), 450-590 рублей
Фестиваль пройдет
c 27 мая, 11:00 по 28 мая, 20:00
Место проведения:
Креативное пространство «Люмьер-Холл», наб. Обводного канала, 74ц
Я иду!
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