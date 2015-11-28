Прокачай мозги на Science Fest

27-28 мая креативное пространство Люмьер-Холл наполнится умниками, готовыми делится идеями и узнавать новое. Посетители увидят последние разработки в области робототехники, дронов, нейроинтерфейсов, VR и AR, 3D-печати и световых технологий, померятся IQ и соберут робота.



На фестивале в Люмьер-Холле гостей ждут 30 гигантских панорамных экранов, с которыми можно взаимодействовать. Посетите мастер-классы по программированию и робототехнике, соберите своего робота. Эксперты расскажут о последних тенденциях в мультимедиа и науке, гости посетят аттракционы виртуальной реальности.



Стоимость: бесплатно для отличников (при предъявлении зачетки), 450-590 рублей

