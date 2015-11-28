Бродский с нами

26 мая в клубе «Ящик» пройдет фестиваль «Полторы комнаты Бродского». Перформансы, песни, стихи – все будет говорить о любимом поэте.



Каждый год в конце мая поклонники Иосифа Бродского собираются вместе, чтобы отметить день рождения любимого поэта. В этом году Иосифу Бродскому исполнилось бы 77 лет. На фестивале, посвященном его памяти, актеры прочтут стихи поэта. В программе перформансы по мотивам произведений Бродского, песни на его тексты, воспоминания. В вечере примут участие: Владимир Маслаков, Александр Лобановский и Григорий Войнер. Специальный гость- группа «Добровольцы».



Стоимость: 300 рублей

