28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Бродский с нами
26 мая в клубе «Ящик» пройдет фестиваль «Полторы комнаты Бродского». Перформансы, песни, стихи – все будет говорить о любимом поэте.
Каждый год в конце мая поклонники Иосифа Бродского собираются вместе, чтобы отметить день рождения любимого поэта. В этом году Иосифу Бродскому исполнилось бы 77 лет. На фестивале, посвященном его памяти, актеры прочтут стихи поэта. В программе перформансы по мотивам произведений Бродского, песни на его тексты, воспоминания. В вечере примут участие: Владимир Маслаков, Александр Лобановский и Григорий Войнер. Специальный гость- группа «Добровольцы».
Стоимость: 300 рублей
Каждый год в конце мая поклонники Иосифа Бродского собираются вместе, чтобы отметить день рождения любимого поэта. В этом году Иосифу Бродскому исполнилось бы 77 лет. На фестивале, посвященном его памяти, актеры прочтут стихи поэта. В программе перформансы по мотивам произведений Бродского, песни на его тексты, воспоминания. В вечере примут участие: Владимир Маслаков, Александр Лобановский и Григорий Войнер. Специальный гость- группа «Добровольцы».
Стоимость: 300 рублей
Фестиваль пройдет
26 мая, с 20:00 до 22:00
Место проведения:
Клуб «Ящик», Лиговский пр. , 50, корп. 13
Я иду!
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