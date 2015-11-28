Ростки авангарда

С 9 по 18 июня в Михайловском саду Русского музея пройдет фестиваль «Императорские сады России 2017». Юбилейный фестиваль посвятили авангарду. Зрителей ждут ландшафтные и цветочные композиции, навеянные искусством начала 20 века, перформансы и спектакли на воде, экспериментальная музыка.



Готовьтесь к небывалым трактовкам и смелым решениям. Фестиваль пройдет под громким названием «Аваргарденс», он объединит искусство начала 20 века и тему экологии. Садовые инсталляции, арт-объекты, ландшафтные композиции и цветочные скульптуры будут интерпретацией смелых поисков авангарда. 11 июня на поверхности пруда Михайловского сада гости увидят экспериментальную постановку «Зангези». Впервые спектакль поставил художник Владимир Татлин, который решился воплотить на сцене творческую задумку поэта Велимира Хлебникова. Также обсуждает участие в фестивале Андрея Бартенева.



Стоимость: 50-600 рублей

