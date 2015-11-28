22 мая, понедельник
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Топ событий
26 мая Мастер-класс
Digitale «Меняй мир»
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (16/+14)
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (37/+7)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (6/+6)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (7/+4)
События
Вальс цветов. Фестиваль тюльпанов (4/+4)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Ростки авангарда

С 9 по 18 июня в Михайловском саду Русского музея пройдет фестиваль «Императорские сады России 2017». Юбилейный фестиваль посвятили авангарду. Зрителей ждут ландшафтные и цветочные композиции, навеянные искусством начала 20 века, перформансы и спектакли на воде, экспериментальная музыка.

Готовьтесь к небывалым трактовкам и смелым решениям. Фестиваль пройдет под громким названием «Аваргарденс», он объединит искусство начала 20 века и тему экологии. Садовые инсталляции, арт-объекты, ландшафтные композиции и цветочные скульптуры будут интерпретацией смелых поисков авангарда. 11 июня на поверхности пруда Михайловского сада гости увидят экспериментальную постановку «Зангези». Впервые спектакль поставил художник Владимир Татлин, который решился воплотить на сцене творческую задумку поэта Велимира Хлебникова. Также обсуждает участие в фестивале Андрея Бартенева.

Стоимость: 50-600 рублей
Фестиваль пройдет
c 9 июня, 10:00 по 18 июня, 20:00
Место проведения:
Михайловский сад
Я иду!
Теги
куда пойти на выходных, куда пойти на неделе, фестиваль "Императорские сады России"
Фестиваль
Добавил velimira
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: