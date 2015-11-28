28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Ростки авангарда
С 9 по 18 июня в Михайловском саду Русского музея пройдет фестиваль «Императорские сады России 2017». Юбилейный фестиваль посвятили авангарду. Зрителей ждут ландшафтные и цветочные композиции, навеянные искусством начала 20 века, перформансы и спектакли на воде, экспериментальная музыка.
Готовьтесь к небывалым трактовкам и смелым решениям. Фестиваль пройдет под громким названием «Аваргарденс», он объединит искусство начала 20 века и тему экологии. Садовые инсталляции, арт-объекты, ландшафтные композиции и цветочные скульптуры будут интерпретацией смелых поисков авангарда. 11 июня на поверхности пруда Михайловского сада гости увидят экспериментальную постановку «Зангези». Впервые спектакль поставил художник Владимир Татлин, который решился воплотить на сцене творческую задумку поэта Велимира Хлебникова. Также обсуждает участие в фестивале Андрея Бартенева.
Стоимость: 50-600 рублей
Готовьтесь к небывалым трактовкам и смелым решениям. Фестиваль пройдет под громким названием «Аваргарденс», он объединит искусство начала 20 века и тему экологии. Садовые инсталляции, арт-объекты, ландшафтные композиции и цветочные скульптуры будут интерпретацией смелых поисков авангарда. 11 июня на поверхности пруда Михайловского сада гости увидят экспериментальную постановку «Зангези». Впервые спектакль поставил художник Владимир Татлин, который решился воплотить на сцене творческую задумку поэта Велимира Хлебникова. Также обсуждает участие в фестивале Андрея Бартенева.
Стоимость: 50-600 рублей
Фестиваль пройдет
c 9 июня, 10:00 по 18 июня, 20:00
Место проведения:
Михайловский сад
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