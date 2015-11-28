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Проведи «Белые ночи» в «Галерее»
С 25 мая в ТРЦ «Галерея» будут показывать спектакли, петь, танцевать, делиться опытом и показывать фильмы. Фестиваль искусства «Белые ночи» приглашает вас бесплатно насладиться искусством в крупном торговом центре.
Фестиваль «Белые ночи» будет длиться десять дней, каждый день удивляя программой и радуя новыми впечатлениями. Театр.doc, Мимигранты, участники проекта «Голос», Упсала-Цирк» готовят экспериментальные постановки и концерты.
Программа:
25 мая:
19:00 — Спектакль «12 оттенков скуки», Театр.doc
20:30 — концерт Ольги Абдуллиной (участница проекта «Голос-5»)
26 мая:
16:00, 18:00 — Спектакль «Молодость жива», театр «ТРУ»
19:00 — Поэтический спектакль «Поэтическая Семёрка» от большого городского поэтического фестиваля
20:00 — Экспериментальный моноспектакль «Гаджет» Александра Савчука
27 мая:
16:00 — Музыкально-поэтический перформанс по стихам Марины Цветаевой «Невидимка, двойник, пересмешник...»
28 мая:
13:00 — Цирковой спектакль от «Упсала-цирка»
15:00 — Спектакль «Страсти по-итальянски» от театра «Комедианты»
30 мая:
19:30 — Спектакль «Мамон. Ценность, взятая в залог»
21:00 — Презентация фильма о создании спектакля «Red Bull Изнанка»
31 мая:
19:30 — Спектакль «Человек по имени» от театра OddDance
1 июня:
19:30 — Спектакль «Дэвы». Женский этнолингвистический театр пластики тела «Синий сарафан»
2 июня:
19:00 — Genezis, режиссёр Михаил Патласов
20:00 — концерт неоклассического мультиинструменталиста Миши Мищенко
3 июня:
15:00 — Спектакль «Медведь», театр «Мимигранты»
4 июня:
15:00 — Спектакль «Бегущая по волнам», театр «Мимигранты»
17:00 — Дуэт ударных инструментов «Русские сезоны»
Вход свободный
Фестиваль «Белые ночи» будет длиться десять дней, каждый день удивляя программой и радуя новыми впечатлениями. Театр.doc, Мимигранты, участники проекта «Голос», Упсала-Цирк» готовят экспериментальные постановки и концерты.
Программа:
25 мая:
19:00 — Спектакль «12 оттенков скуки», Театр.doc
20:30 — концерт Ольги Абдуллиной (участница проекта «Голос-5»)
26 мая:
16:00, 18:00 — Спектакль «Молодость жива», театр «ТРУ»
19:00 — Поэтический спектакль «Поэтическая Семёрка» от большого городского поэтического фестиваля
20:00 — Экспериментальный моноспектакль «Гаджет» Александра Савчука
27 мая:
16:00 — Музыкально-поэтический перформанс по стихам Марины Цветаевой «Невидимка, двойник, пересмешник...»
28 мая:
13:00 — Цирковой спектакль от «Упсала-цирка»
15:00 — Спектакль «Страсти по-итальянски» от театра «Комедианты»
30 мая:
19:30 — Спектакль «Мамон. Ценность, взятая в залог»
21:00 — Презентация фильма о создании спектакля «Red Bull Изнанка»
31 мая:
19:30 — Спектакль «Человек по имени» от театра OddDance
1 июня:
19:30 — Спектакль «Дэвы». Женский этнолингвистический театр пластики тела «Синий сарафан»
2 июня:
19:00 — Genezis, режиссёр Михаил Патласов
20:00 — концерт неоклассического мультиинструменталиста Миши Мищенко
3 июня:
15:00 — Спектакль «Медведь», театр «Мимигранты»
4 июня:
15:00 — Спектакль «Бегущая по волнам», театр «Мимигранты»
17:00 — Дуэт ударных инструментов «Русские сезоны»
Вход свободный
Фестиваль пройдет
c 25 мая, 19:00 по 4 июня, 18:00
Место проведения:
ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Я иду!
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