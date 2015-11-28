Проведи «Белые ночи» в «Галерее»

С 25 мая в ТРЦ «Галерея» будут показывать спектакли, петь, танцевать, делиться опытом и показывать фильмы. Фестиваль искусства «Белые ночи» приглашает вас бесплатно насладиться искусством в крупном торговом центре.



Фестиваль «Белые ночи» будет длиться десять дней, каждый день удивляя программой и радуя новыми впечатлениями. Театр.doc, Мимигранты, участники проекта «Голос», Упсала-Цирк» готовят экспериментальные постановки и концерты.



Программа:



25 мая:



19:00 — Спектакль «12 оттенков скуки», Театр.doc

20:30 — концерт Ольги Абдуллиной (участница проекта «Голос-5»)



26 мая:



16:00, 18:00 — Спектакль «Молодость жива», театр «ТРУ»

19:00 — Поэтический спектакль «Поэтическая Семёрка» от большого городского поэтического фестиваля

20:00 — Экспериментальный моноспектакль «Гаджет» Александра Савчука



27 мая:



16:00 — Музыкально-поэтический перформанс по стихам Марины Цветаевой «Невидимка, двойник, пересмешник...»



28 мая:



13:00 — Цирковой спектакль от «Упсала-цирка»

15:00 — Спектакль «Страсти по-итальянски» от театра «Комедианты»



30 мая:



19:30 — Спектакль «Мамон. Ценность, взятая в залог»

21:00 — Презентация фильма о создании спектакля «Red Bull Изнанка»



31 мая:



19:30 — Спектакль «Человек по имени» от театра OddDance



1 июня:



19:30 — Спектакль «Дэвы». Женский этнолингвистический театр пластики тела «Синий сарафан»



2 июня:



19:00 — Genezis, режиссёр Михаил Патласов

20:00 — концерт неоклассического мультиинструменталиста Миши Мищенко



3 июня:



15:00 — Спектакль «Медведь», театр «Мимигранты»



4 июня:



15:00 — Спектакль «Бегущая по волнам», театр «Мимигранты»

17:00 — Дуэт ударных инструментов «Русские сезоны»



Вход свободный