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Кружись в вальсе цветов

День России в Северной столице отметят Международным фестивалем цветов. По Невскому проспекту прокатятся конные экипажи, украшенные цветочными композициями, на Дворцовой площади пройдет концерт «Вальс цветов» при участии солистов Мариинского и Большого театров, Венской и Женевской опер.

Шестой год подряд в Петербурге проводится Международный фестиваль цветов. На Дворцовой площади разобьют благоухающий цветник. Выставка под открытом небом объединит флористов со всего мира. В 14:00 по Невскому проспекту проедут конные повозки, ретроавтомобили с цветочными композициями, торжественно пройдут модели и артисты. В 18:00 на Дворцовой площади начнется концерт «Бал цветов». Шедевры мировой классики исполнят солисты Мариинского и Большого театров, Венской и Женевской опер.

Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
12 июня, с 14:00 до 22:00
Место проведения:
Дворцовая площадь, Невский проспект
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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