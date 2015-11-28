Кружись в вальсе цветов

День России в Северной столице отметят Международным фестивалем цветов. По Невскому проспекту прокатятся конные экипажи, украшенные цветочными композициями, на Дворцовой площади пройдет концерт «Вальс цветов» при участии солистов Мариинского и Большого театров, Венской и Женевской опер.



Шестой год подряд в Петербурге проводится Международный фестиваль цветов. На Дворцовой площади разобьют благоухающий цветник. Выставка под открытом небом объединит флористов со всего мира. В 14:00 по Невскому проспекту проедут конные повозки, ретроавтомобили с цветочными композициями, торжественно пройдут модели и артисты. В 18:00 на Дворцовой площади начнется концерт «Бал цветов». Шедевры мировой классики исполнят солисты Мариинского и Большого театров, Венской и Женевской опер.



Стоимость: бесплатно

