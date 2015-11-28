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Кружись в вальсе цветов
День России в Северной столице отметят Международным фестивалем цветов. По Невскому проспекту прокатятся конные экипажи, украшенные цветочными композициями, на Дворцовой площади пройдет концерт «Вальс цветов» при участии солистов Мариинского и Большого театров, Венской и Женевской опер.
Шестой год подряд в Петербурге проводится Международный фестиваль цветов. На Дворцовой площади разобьют благоухающий цветник. Выставка под открытом небом объединит флористов со всего мира. В 14:00 по Невскому проспекту проедут конные повозки, ретроавтомобили с цветочными композициями, торжественно пройдут модели и артисты. В 18:00 на Дворцовой площади начнется концерт «Бал цветов». Шедевры мировой классики исполнят солисты Мариинского и Большого театров, Венской и Женевской опер.
Стоимость: бесплатно
Шестой год подряд в Петербурге проводится Международный фестиваль цветов. На Дворцовой площади разобьют благоухающий цветник. Выставка под открытом небом объединит флористов со всего мира. В 14:00 по Невскому проспекту проедут конные повозки, ретроавтомобили с цветочными композициями, торжественно пройдут модели и артисты. В 18:00 на Дворцовой площади начнется концерт «Бал цветов». Шедевры мировой классики исполнят солисты Мариинского и Большого театров, Венской и Женевской опер.
Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
12 июня, с 14:00 до 22:00
Место проведения:
Дворцовая площадь, Невский проспект
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