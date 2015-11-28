Римские каникулы в Петербурге

3 и 4 июня в Петербурге появится портал в Древний Рим. Гости фестиваля увидят воинов в сверкающих доспехах, погуляют на римской свадьбе, узнают о костюме и оружии.



В начале лета у вас есть шанс посетить Вечный город, совершенно бесплатно. 3 и 4 июня в парке Екатерингоф пройдет фестиваль «Один день в Древнем Риме». Гости станут свидетелями тренировок легионеров, сражений между варварами и римлянами. Вы увидите древние обряды, погуляете на римской свадьбе, узнаете особенности костюма и оружия времен античности.



Стоимость: бесплатно

