Имаджинариум на Елагине

Традиционный фестиваль уличных театров «Елагин парк» пройдет 2-4 июня. Цветущий остров превратится в сказочную землю, населенную фантастическими существами. Экспериментальные, будоражащие воображение костюмы и постановки ждут гостей фестиваля.



В начале июня ЦПКиО им. Кирова окажется во власти яркого мира детства. Уличные театры со всего света приедут на ежегодный фестиваль «Елагин парк». Музыканты, ходулисты, клоуны, маски, живые скульптуры закружат вас в театральном хороводе. Тюменский театр «Мимикрия» покажет представление с шествием на ходулях, элементами современной хореографии и пантомимы, боями и акробатическими трюками. Из Могилева приедут «Веселые Великаны», гости смогут вступить в контакт с инопланетянами. Пара клоунов-изгоев из Испании отдаст дань жертвам ежедневных жизненных крушений. В этому году организаторы обещают поразить гостей большим количеством спецэффектов и технической стороной постановок.

