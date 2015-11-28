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Имаджинариум на Елагине

Традиционный фестиваль уличных театров «Елагин парк» пройдет 2-4 июня. Цветущий остров превратится в сказочную землю, населенную фантастическими существами. Экспериментальные, будоражащие воображение костюмы и постановки ждут гостей фестиваля.

В начале июня ЦПКиО им. Кирова окажется во власти яркого мира детства. Уличные театры со всего света приедут на ежегодный фестиваль «Елагин парк». Музыканты, ходулисты, клоуны, маски, живые скульптуры закружат вас в театральном хороводе. Тюменский театр «Мимикрия» покажет представление с шествием на ходулях, элементами современной хореографии и пантомимы, боями и акробатическими трюками. Из Могилева приедут «Веселые Великаны», гости смогут вступить в контакт с инопланетянами. Пара клоунов-изгоев из Испании отдаст дань жертвам ежедневных жизненных крушений. В этому году организаторы обещают поразить гостей большим количеством спецэффектов и технической стороной постановок.
Фестиваль пройдет
c 2 июня, 16:00 по 4 июня, 18:00
Место проведения:
Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова
Я иду!
Теги
Елагин остров, Елагин парк, куда пойти на выходных, куда пойти на неделе, международный фестиваль уличных театров
Фестиваль
Добавил velimira
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