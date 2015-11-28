Пушкин навсегда!

В Петербурге впервые пройдет фестиваль, посвященный Александру Пушкину. Стартует ПушкинFest сразу после дня рождения великого поэта. Гости по-новому взглянут на творчество классика, увидят арт-проекты по рисункам Пушкина, ретроспективу анимационных сказок, пройдут квесты и посетят тематические экскурсии.



С 7 июня по 6 октября в городе на Неве пройдет фестиваль ПушкинFest. Вы заново откроете великого поэта, узнаете новые факты его жизни и творчества. На пяти площадках фестиваля устроят выставки, тематические экскурсии, квесты. Сделайте фотографию в образе поэта, сразитесь на дуэли, посмотрите анимационное кино.



Стоимость по единому билету: 350-700 рублей

