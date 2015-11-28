28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
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Пушкин навсегда!
В Петербурге впервые пройдет фестиваль, посвященный Александру Пушкину. Стартует ПушкинFest сразу после дня рождения великого поэта. Гости по-новому взглянут на творчество классика, увидят арт-проекты по рисункам Пушкина, ретроспективу анимационных сказок, пройдут квесты и посетят тематические экскурсии.
С 7 июня по 6 октября в городе на Неве пройдет фестиваль ПушкинFest. Вы заново откроете великого поэта, узнаете новые факты его жизни и творчества. На пяти площадках фестиваля устроят выставки, тематические экскурсии, квесты. Сделайте фотографию в образе поэта, сразитесь на дуэли, посмотрите анимационное кино.
Стоимость по единому билету: 350-700 рублей
С 7 июня по 6 октября в городе на Неве пройдет фестиваль ПушкинFest. Вы заново откроете великого поэта, узнаете новые факты его жизни и творчества. На пяти площадках фестиваля устроят выставки, тематические экскурсии, квесты. Сделайте фотографию в образе поэта, сразитесь на дуэли, посмотрите анимационное кино.
Стоимость по единому билету: 350-700 рублей
Фестиваль пройдет
c 7 июня, 11:00 по 6 октября, 17:50
Место проведения:
Место: Бироновы конюшни и Зеленый зал, наб. реки Мойки, 12. Место: сад и Домашний театр Музея-усадьбы Г.Р. Державина, наб. реки Фонтанки, 118. Место: Мемориальный Музей-квартира Н. А. Некрасова, Литейный пр., д. 36. Место: Мемориальный Музей-дача А. С. Пушкина,г. Пушкин, ул. Пушкинская 2/19. Место: Мемориальный Музей-Лицей, г. Пушкин, ул. Садовая, д. 2.
Я иду!
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