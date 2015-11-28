26 мая, пятница
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Топ событий
10:00 Мастер-класс
Digitale «Меняй мир»
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (16/+14)
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (37/+7)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (6/+6)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (7/+4)
События
Вальс цветов. Фестиваль тюльпанов (4/+4)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Займи легендарный трон

На два июльских дня из Петербурга можно перенестись в фэнтезийное средневековье по книгам Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Квесты и балы по мотивам сериала «Игра престолов», мастер-классы, фотосессии в костюмах героев, встречи с писателями ждут гостей на «Казанской-7».

22 и 23 июня в пространстве «Казанская-7» развернется интерактивная площадка, где вы встретите двойников Джона Сноу, Игритт, Ланнистеров и Старков. Зрелищное косплей шоу и квесты помогут вам быстро адаптироваться в фантастической реальности. Фолк музыка и рыцарский турнир, примерка нарядов сделают этот фестиваль ярким событием лета. Для гостей устроят костюмированный бал и грандиозный пир в стиле саги. И, конечно, легендарный трон ждет вас для фотографий.

Стоимость: 500-5800 рублей
Вечеринка пройдет
c 22 июля, 13:00 по 23 июля, 21:00
Место проведения:
Место встречи «Казанская, 7»
Я иду!
Теги
Игра Престолов, косплей, куда пойти на выходных, Место встречи Казанская, 7, фэнтези
Вечеринка
Добавил velimira
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: