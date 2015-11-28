28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
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31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Займи легендарный трон
На два июльских дня из Петербурга можно перенестись в фэнтезийное средневековье по книгам Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Квесты и балы по мотивам сериала «Игра престолов», мастер-классы, фотосессии в костюмах героев, встречи с писателями ждут гостей на «Казанской-7».
22 и 23 июня в пространстве «Казанская-7» развернется интерактивная площадка, где вы встретите двойников Джона Сноу, Игритт, Ланнистеров и Старков. Зрелищное косплей шоу и квесты помогут вам быстро адаптироваться в фантастической реальности. Фолк музыка и рыцарский турнир, примерка нарядов сделают этот фестиваль ярким событием лета. Для гостей устроят костюмированный бал и грандиозный пир в стиле саги. И, конечно, легендарный трон ждет вас для фотографий.
Стоимость: 500-5800 рублей
22 и 23 июня в пространстве «Казанская-7» развернется интерактивная площадка, где вы встретите двойников Джона Сноу, Игритт, Ланнистеров и Старков. Зрелищное косплей шоу и квесты помогут вам быстро адаптироваться в фантастической реальности. Фолк музыка и рыцарский турнир, примерка нарядов сделают этот фестиваль ярким событием лета. Для гостей устроят костюмированный бал и грандиозный пир в стиле саги. И, конечно, легендарный трон ждет вас для фотографий.
Стоимость: 500-5800 рублей
Вечеринка пройдет
c 22 июля, 13:00 по 23 июля, 21:00
Место проведения:
Место встречи «Казанская, 7»
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