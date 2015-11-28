Займи легендарный трон

На два июльских дня из Петербурга можно перенестись в фэнтезийное средневековье по книгам Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Квесты и балы по мотивам сериала «Игра престолов», мастер-классы, фотосессии в костюмах героев, встречи с писателями ждут гостей на «Казанской-7».



22 и 23 июня в пространстве «Казанская-7» развернется интерактивная площадка, где вы встретите двойников Джона Сноу, Игритт, Ланнистеров и Старков. Зрелищное косплей шоу и квесты помогут вам быстро адаптироваться в фантастической реальности. Фолк музыка и рыцарский турнир, примерка нарядов сделают этот фестиваль ярким событием лета. Для гостей устроят костюмированный бал и грандиозный пир в стиле саги. И, конечно, легендарный трон ждет вас для фотографий.



Стоимость: 500-5800 рублей

