26 мая, пятница
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Топ событий
10:00 Мастер-класс
Digitale «Меняй мир»
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (16/+14)
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (37/+7)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (6/+6)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (7/+4)
События
Вальс цветов. Фестиваль тюльпанов (4/+4)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Проведи день на английский манер

В середине июня на Малой Конюшенной улице появится портал в Великобританию. Веселые бульдоги с английскими манерами и английский чай порадуют каждого гостя.

Парад бульдогов, чаепитие и мини-гольф дадут полное представление об Англии. 17 июня в центре Петербурга раскинется своя маленькая Британия. Фотографируйтесь с красными будками, разговаривайте на английском, не забудьте надеть шляпу котелок! Главным развлечением станет парад симпатичных бульдогов. С собаками можно фотографироваться и выбрать короля парада.

Вход свободный
Фестиваль пройдет
17 июня, с 12:00 до 16:00
Место проведения:
Малая Конюшенная ул.
Я иду!
Теги
city-weekend, бесплатно, выходные, куда сходить, Куда сходить, куда сходить на выходных, куда пойти, куда пойти на выходных , Малая Конюшенная, парад бульдогов
Фестиваль
Добавил velimira
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: