28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
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31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Проведи день на английский манер
В середине июня на Малой Конюшенной улице появится портал в Великобританию. Веселые бульдоги с английскими манерами и английский чай порадуют каждого гостя.
Парад бульдогов, чаепитие и мини-гольф дадут полное представление об Англии. 17 июня в центре Петербурга раскинется своя маленькая Британия. Фотографируйтесь с красными будками, разговаривайте на английском, не забудьте надеть шляпу котелок! Главным развлечением станет парад симпатичных бульдогов. С собаками можно фотографироваться и выбрать короля парада.
Вход свободный
Парад бульдогов, чаепитие и мини-гольф дадут полное представление об Англии. 17 июня в центре Петербурга раскинется своя маленькая Британия. Фотографируйтесь с красными будками, разговаривайте на английском, не забудьте надеть шляпу котелок! Главным развлечением станет парад симпатичных бульдогов. С собаками можно фотографироваться и выбрать короля парада.
Вход свободный
Фестиваль пройдет
17 июня, с 12:00 до 16:00
Место проведения:
Малая Конюшенная ул.
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