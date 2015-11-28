Проведи день на английский манер

В середине июня на Малой Конюшенной улице появится портал в Великобританию. Веселые бульдоги с английскими манерами и английский чай порадуют каждого гостя.



Парад бульдогов, чаепитие и мини-гольф дадут полное представление об Англии. 17 июня в центре Петербурга раскинется своя маленькая Британия. Фотографируйтесь с красными будками, разговаривайте на английском, не забудьте надеть шляпу котелок! Главным развлечением станет парад симпатичных бульдогов. С собаками можно фотографироваться и выбрать короля парада.



Вход свободный

