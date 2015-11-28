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На крыльях лета
В первые выходные июня на форте «Константин» в небо запустят сотни ярких воздушных змеев. Участники из разных уголков мира приедут в Кронштадт чтобы показать свои творения.
3-4 июня на форте «Константин» пройдет Международный фестиваль воздушных змеев «Фортолет». Гости из разных стран привезут удивительных воздушных змеев. Ровно в полдень разнообразные яркие «летуны» взмоют в небо. А на земле тем временем будет звучать музыка и смех. Водную гладь рассекут кайтсёрферы, гонщики на катамаранах и вейкбордисты.
Стоимость: 200 рублей
3-4 июня на форте «Константин» пройдет Международный фестиваль воздушных змеев «Фортолет». Гости из разных стран привезут удивительных воздушных змеев. Ровно в полдень разнообразные яркие «летуны» взмоют в небо. А на земле тем временем будет звучать музыка и смех. Водную гладь рассекут кайтсёрферы, гонщики на катамаранах и вейкбордисты.
Стоимость: 200 рублей
Фестиваль пройдет
c 3 июня, 12:00 по 4 июня, 18:00
Место проведения:
г. Кронштадт, форт Константин
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