На крыльях лета

В первые выходные июня на форте «Константин» в небо запустят сотни ярких воздушных змеев. Участники из разных уголков мира приедут в Кронштадт чтобы показать свои творения.



3-4 июня на форте «Константин» пройдет Международный фестиваль воздушных змеев «Фортолет». Гости из разных стран привезут удивительных воздушных змеев. Ровно в полдень разнообразные яркие «летуны» взмоют в небо. А на земле тем временем будет звучать музыка и смех. Водную гладь рассекут кайтсёрферы, гонщики на катамаранах и вейкбордисты.



Стоимость: 200 рублей