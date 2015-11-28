Сурганова и Дельфин выступят на Пушкинском фестивале

3 июня на Всероссийском Пушкинском фестивале группа «Сурганова и Оркестр» даст бесплатный концерт. Фестиваль продлится со 2 по 6 июня, на празднике выступят музыкант Дельфин и актер Дмитрий Дюжев. В программе квесты, ярмарки, выставки.



3 июня на праздничной поляне в селе Михайловское группа «Сурганова и Оркестр» сыграет программу «Игра в классики». Примечательно, что концерт будет бесплатным. В этот же день на фестивале выступит музыкант и поэт Дельфин, программу «Евгений Онегин» представит актер Дмитрий Дюжев. На дни фестиваля Псков и окрестности превратятся в обитель искусства: на улицах выступят драмтеатры, художники выйдут на пленэр. В Пушкинских горах устроят квест и парад воздушных змеев.

