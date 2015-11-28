Зазеркалье на Елагине

Зрелищная выставка «Стекло и керамика в пейзаже» пройдет на Елагине острове. На три дня парк станет чудесной страной, где растут керамические цветы и парят стеклянные ангелы. Гости будут любоваться на произведения молодых художников и закоренелых мэтров.



Мастера прикладного творчества традиционно приедут в Петербург в июне. Выставка ежегодно поражает гостей фестиваля неуемной фантазией художников. Диковинные предметы, персонажи мифов, футуристические арт-объекты заполнят Елагин остров. Вдохновившись творениями, приходите на интерактивную площадку. Здесь можно наблюдать за работой стеклодувов, а потом самому создать произведение.



Стоимость: 30-100 рублей

