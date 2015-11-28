29 мая, понедельник
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (16/+14)
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (38/+8)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (6/+6)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (7/+4)
События
Вальс цветов. Фестиваль тюльпанов (4/+4)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Зазеркалье на Елагине

Зрелищная выставка «Стекло и керамика в пейзаже» пройдет на Елагине острове. На три дня парк станет чудесной страной, где растут керамические цветы и парят стеклянные ангелы. Гости будут любоваться на произведения молодых художников и закоренелых мэтров.

Мастера прикладного творчества традиционно приедут в Петербург в июне. Выставка ежегодно поражает гостей фестиваля неуемной фантазией художников. Диковинные предметы, персонажи мифов, футуристические арт-объекты заполнят Елагин остров. Вдохновившись творениями, приходите на интерактивную площадку. Здесь можно наблюдать за работой стеклодувов, а потом самому создать произведение.

Стоимость: 30-100 рублей
Фестиваль пройдет
c 10 июня, 10:00 по 12 июня, 19:00
Место проведения:
Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова
Я иду!
Теги
Елагин остров, мир керамики и стекла, ЦПКиО им.Кирова
Фестиваль
Добавил velimira
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: