28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Зазеркалье на Елагине
Зрелищная выставка «Стекло и керамика в пейзаже» пройдет на Елагине острове. На три дня парк станет чудесной страной, где растут керамические цветы и парят стеклянные ангелы. Гости будут любоваться на произведения молодых художников и закоренелых мэтров.
Мастера прикладного творчества традиционно приедут в Петербург в июне. Выставка ежегодно поражает гостей фестиваля неуемной фантазией художников. Диковинные предметы, персонажи мифов, футуристические арт-объекты заполнят Елагин остров. Вдохновившись творениями, приходите на интерактивную площадку. Здесь можно наблюдать за работой стеклодувов, а потом самому создать произведение.
Стоимость: 30-100 рублей
Мастера прикладного творчества традиционно приедут в Петербург в июне. Выставка ежегодно поражает гостей фестиваля неуемной фантазией художников. Диковинные предметы, персонажи мифов, футуристические арт-объекты заполнят Елагин остров. Вдохновившись творениями, приходите на интерактивную площадку. Здесь можно наблюдать за работой стеклодувов, а потом самому создать произведение.
Стоимость: 30-100 рублей
Фестиваль пройдет
c 10 июня, 10:00 по 12 июня, 19:00
Место проведения:
Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова
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