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На гребне волны

В Петербурге пройдет международная гонка MotoSurf. Зрители увидят соревнования профессиональных джет-сёрферов. Курортное настроение поддержат блюз и рок бэнды.

На два дня акватория Невы превратится в плацдарм для соревнований. Молодой вид спорта на доске с мотором набирает популярность во всем мире. Для джет-сёрфинга не нужны волны, этим он и привлекателен. Гости увидят азартные гонки и показательные выступления профи. Наблюдая за рассекающими волны участниками, вы почувствуйте себя на курорте. Атмосферу лета поддержат группы «Чё Морале», «Сегодняночью», S.P.O.R.T и «Ля-Миноръ».

Вход свободный
Фестиваль пройдет
c 9 июня, 12:00 по 10 июня, 19:00
Место проведения:
акватория Невы, пляж Петропавловской крепости
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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