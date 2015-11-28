На гребне волны

В Петербурге пройдет международная гонка MotoSurf. Зрители увидят соревнования профессиональных джет-сёрферов. Курортное настроение поддержат блюз и рок бэнды.



На два дня акватория Невы превратится в плацдарм для соревнований. Молодой вид спорта на доске с мотором набирает популярность во всем мире. Для джет-сёрфинга не нужны волны, этим он и привлекателен. Гости увидят азартные гонки и показательные выступления профи. Наблюдая за рассекающими волны участниками, вы почувствуйте себя на курорте. Атмосферу лета поддержат группы «Чё Морале», «Сегодняночью», S.P.O.R.T и «Ля-Миноръ».



Вход свободный

