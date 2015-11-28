28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
На гребне волны
В Петербурге пройдет международная гонка MotoSurf. Зрители увидят соревнования профессиональных джет-сёрферов. Курортное настроение поддержат блюз и рок бэнды.
На два дня акватория Невы превратится в плацдарм для соревнований. Молодой вид спорта на доске с мотором набирает популярность во всем мире. Для джет-сёрфинга не нужны волны, этим он и привлекателен. Гости увидят азартные гонки и показательные выступления профи. Наблюдая за рассекающими волны участниками, вы почувствуйте себя на курорте. Атмосферу лета поддержат группы «Чё Морале», «Сегодняночью», S.P.O.R.T и «Ля-Миноръ».
Вход свободный
На два дня акватория Невы превратится в плацдарм для соревнований. Молодой вид спорта на доске с мотором набирает популярность во всем мире. Для джет-сёрфинга не нужны волны, этим он и привлекателен. Гости увидят азартные гонки и показательные выступления профи. Наблюдая за рассекающими волны участниками, вы почувствуйте себя на курорте. Атмосферу лета поддержат группы «Чё Морале», «Сегодняночью», S.P.O.R.T и «Ля-Миноръ».
Вход свободный
Фестиваль пройдет
c 9 июня, 12:00 по 10 июня, 19:00
Место проведения:
акватория Невы, пляж Петропавловской крепости
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