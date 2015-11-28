Поживи в Золотом веке

Традиционный фестиваль культуры Возрождения пройдет в начале июля. В парке «Александрия» появится прокат костюмов, фехтовальщики сразятся за честь прекрасной дамы, странствующие актеры раскинут шатер театра. Поживите пару в дней в Золотом веке Ренессанса.



Два дня в Петергофе будет идти фестиваль «Александрийская карусель. Золотой век». 1 июля гостей закружит конная карусель. Во второй день – ярмарка с бродячими торговцами и гадалками. На фестивале вы увидите костюмы придворных эпохи Ренессанса и одежду городских жителей. Вы услышите аутентичную музыку того времени, вас приворожат звуки старинных инструментов. Вы не сможете устоять и пуститесь в пляс вместе с менестрелями и шутами.



Стоимость: 100-300 рублей

