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Поживи в Золотом веке

Традиционный фестиваль культуры Возрождения пройдет в начале июля. В парке «Александрия» появится прокат костюмов, фехтовальщики сразятся за честь прекрасной дамы, странствующие актеры раскинут шатер театра. Поживите пару в дней в Золотом веке Ренессанса.

Два дня в Петергофе будет идти фестиваль «Александрийская карусель. Золотой век». 1 июля гостей закружит конная карусель. Во второй день – ярмарка с бродячими торговцами и гадалками. На фестивале вы увидите костюмы придворных эпохи Ренессанса и одежду городских жителей. Вы услышите аутентичную музыку того времени, вас приворожат звуки старинных инструментов. Вы не сможете устоять и пуститесь в пляс вместе с менестрелями и шутами.

Стоимость: 100-300 рублей
Вечеринка пройдет
c 1 июля, 13:00 по 2 июля, 17:00
Место проведения:
Парк «Александрия», г. Петергоф
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Теги
ГМЗ Петергоф, куда пойти на выходных, парк Александрия
Вечеринка
Добавил velimira
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