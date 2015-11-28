28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
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Поживи в Золотом веке
Традиционный фестиваль культуры Возрождения пройдет в начале июля. В парке «Александрия» появится прокат костюмов, фехтовальщики сразятся за честь прекрасной дамы, странствующие актеры раскинут шатер театра. Поживите пару в дней в Золотом веке Ренессанса.
Два дня в Петергофе будет идти фестиваль «Александрийская карусель. Золотой век». 1 июля гостей закружит конная карусель. Во второй день – ярмарка с бродячими торговцами и гадалками. На фестивале вы увидите костюмы придворных эпохи Ренессанса и одежду городских жителей. Вы услышите аутентичную музыку того времени, вас приворожат звуки старинных инструментов. Вы не сможете устоять и пуститесь в пляс вместе с менестрелями и шутами.
Стоимость: 100-300 рублей
Два дня в Петергофе будет идти фестиваль «Александрийская карусель. Золотой век». 1 июля гостей закружит конная карусель. Во второй день – ярмарка с бродячими торговцами и гадалками. На фестивале вы увидите костюмы придворных эпохи Ренессанса и одежду городских жителей. Вы услышите аутентичную музыку того времени, вас приворожат звуки старинных инструментов. Вы не сможете устоять и пуститесь в пляс вместе с менестрелями и шутами.
Стоимость: 100-300 рублей
Вечеринка пройдет
c 1 июля, 13:00 по 2 июля, 17:00
Место проведения:
Парк «Александрия», г. Петергоф
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