28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Прогуляйся по ремесленным слободам Петербурга
В Летнем саду раскинется макет Петербурга с ремесленными слободами. На каждой улице гостей будут учить определенному мастерству. Самых любознательных ждут на площадке «Биоэкспериментаниум», эстетов порадует музыкальная программа и модный показ.
В первые выходные лета приходите на семейный праздник «Город Мастеров». В Летнем саду появится макет Петербурга, гости погуляют по ремесленным слободам. На каждой улице мастера будут обучать вас какому-то ремеслу. С фестиваля вы уйдете с дипломом кораблестроителя, художника-декоратора, повара, аптекаря. Юных ученых ждут на площадке «Биоэкспериментаниум», где покажут биологические экспонаты и химические опыты. Любители прекрасного порадуются музыкальным и танцевальным выступлениям.
Вход свободный
В первые выходные лета приходите на семейный праздник «Город Мастеров». В Летнем саду появится макет Петербурга, гости погуляют по ремесленным слободам. На каждой улице мастера будут обучать вас какому-то ремеслу. С фестиваля вы уйдете с дипломом кораблестроителя, художника-декоратора, повара, аптекаря. Юных ученых ждут на площадке «Биоэкспериментаниум», где покажут биологические экспонаты и химические опыты. Любители прекрасного порадуются музыкальным и танцевальным выступлениям.
Вход свободный
Вечеринка пройдет
c 3 июня, 12:00 по 4 июня, 17:00
Место проведения:
Летнис сад
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