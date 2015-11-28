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Прогуляйся по ремесленным слободам Петербурга

В Летнем саду раскинется макет Петербурга с ремесленными слободами. На каждой улице гостей будут учить определенному мастерству. Самых любознательных ждут на площадке «Биоэкспериментаниум», эстетов порадует музыкальная программа и модный показ.

В первые выходные лета приходите на семейный праздник «Город Мастеров». В Летнем саду появится макет Петербурга, гости погуляют по ремесленным слободам. На каждой улице мастера будут обучать вас какому-то ремеслу. С фестиваля вы уйдете с дипломом кораблестроителя, художника-декоратора, повара, аптекаря. Юных ученых ждут на площадке «Биоэкспериментаниум», где покажут биологические экспонаты и химические опыты. Любители прекрасного порадуются музыкальным и танцевальным выступлениям.

Вход свободный
Вечеринка пройдет
c 3 июня, 12:00 по 4 июня, 17:00
Место проведения:
Летнис сад
Я иду!
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Вечеринка
Добавил velimira
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