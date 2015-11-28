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Летний кинотеатр в саду Фонтанного дома

В саду Фонтанного дома откроется летний кинотеатр. Каждые выходные с 3 по 17 июня вы можете смотреть шедевры мирового кинематографа под сенью вековых деревьев.

Приходите посмотреть элитарные фильмы в сад, где гуляла Анна Ахматова. Во дворе Фонтанного дома покажут картины, которые невозможно увидеть на широком экране. На фестивале «А-Кино» покажут немые фильмы под живое музыкальное сопровождение петербургских музыкантов. Мировая классика, документальное кино, короткий метр будут радовать вас в июне.

Фестиваль откроют показом советско-венгерского фильма «Звезды и солдаты» режиссера Миклоша Янчо. Затем эстафету подхватит чешская чувственная картина «Экстаз» Густава Махаты.

Начало показов в 19:00 и 21:00

Стоимость: 120 рублей
Кино пройдет
c 3 июня, 19:00 по 17 июня, 22:30
Место проведения:
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Литейный пр., 53
Я иду!
Теги
куда пойти на выходных, летний кинотеатр, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, фестиваль кино под открытым небом "А-Кино"
Кино
Добавил velimira
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