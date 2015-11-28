Летний кинотеатр в саду Фонтанного дома

В саду Фонтанного дома откроется летний кинотеатр. Каждые выходные с 3 по 17 июня вы можете смотреть шедевры мирового кинематографа под сенью вековых деревьев.



Приходите посмотреть элитарные фильмы в сад, где гуляла Анна Ахматова. Во дворе Фонтанного дома покажут картины, которые невозможно увидеть на широком экране. На фестивале «А-Кино» покажут немые фильмы под живое музыкальное сопровождение петербургских музыкантов. Мировая классика, документальное кино, короткий метр будут радовать вас в июне.



Фестиваль откроют показом советско-венгерского фильма «Звезды и солдаты» режиссера Миклоша Янчо. Затем эстафету подхватит чешская чувственная картина «Экстаз» Густава Махаты.



Начало показов в 19:00 и 21:00



Стоимость: 120 рублей

