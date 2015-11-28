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19 сентября 2015 Выставка
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Летний кинотеатр в саду Фонтанного дома
В саду Фонтанного дома откроется летний кинотеатр. Каждые выходные с 3 по 17 июня вы можете смотреть шедевры мирового кинематографа под сенью вековых деревьев.
Приходите посмотреть элитарные фильмы в сад, где гуляла Анна Ахматова. Во дворе Фонтанного дома покажут картины, которые невозможно увидеть на широком экране. На фестивале «А-Кино» покажут немые фильмы под живое музыкальное сопровождение петербургских музыкантов. Мировая классика, документальное кино, короткий метр будут радовать вас в июне.
Фестиваль откроют показом советско-венгерского фильма «Звезды и солдаты» режиссера Миклоша Янчо. Затем эстафету подхватит чешская чувственная картина «Экстаз» Густава Махаты.
Начало показов в 19:00 и 21:00
Стоимость: 120 рублей
Приходите посмотреть элитарные фильмы в сад, где гуляла Анна Ахматова. Во дворе Фонтанного дома покажут картины, которые невозможно увидеть на широком экране. На фестивале «А-Кино» покажут немые фильмы под живое музыкальное сопровождение петербургских музыкантов. Мировая классика, документальное кино, короткий метр будут радовать вас в июне.
Фестиваль откроют показом советско-венгерского фильма «Звезды и солдаты» режиссера Миклоша Янчо. Затем эстафету подхватит чешская чувственная картина «Экстаз» Густава Махаты.
Начало показов в 19:00 и 21:00
Стоимость: 120 рублей
Кино пройдет
c 3 июня, 19:00 по 17 июня, 22:30
Место проведения:
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Литейный пр., 53
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