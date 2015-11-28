28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Котолюбы гуляют
8 июня в Петербурге традиционно гуляют все прогрессивные котолюбы. День Петербургских котов вошел в историю в 2005 году с легкой руки художников «Митьков». Теперь каждый год петербуржцы наряжаются в тельняшки и полосаты шарфы.
Котолюбы и пушистые виновники торжества любят праздники. Поэтому Всемирный День петербургских котов отметят с 8 по 11 июня. На празднике торжественно откроют скульптуру котенка Фунтика, который вернулся после реставрации. На площади перед арт-кафе пройдет карнавал кошек, ярмарка, развлекательная программа. Традиционная выставка-раздача котов обеспечит каждого пушистым другом.
Вход свободный
Котолюбы и пушистые виновники торжества любят праздники. Поэтому Всемирный День петербургских котов отметят с 8 по 11 июня. На празднике торжественно откроют скульптуру котенка Фунтика, который вернулся после реставрации. На площади перед арт-кафе пройдет карнавал кошек, ярмарка, развлекательная программа. Традиционная выставка-раздача котов обеспечит каждого пушистым другом.
Вход свободный
Вечеринка пройдет
c 8 июня, 11:00 по 11 июня, 20:00
Место проведения:
ул. Якубовича, 10
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