Котолюбы гуляют

8 июня в Петербурге традиционно гуляют все прогрессивные котолюбы. День Петербургских котов вошел в историю в 2005 году с легкой руки художников «Митьков». Теперь каждый год петербуржцы наряжаются в тельняшки и полосаты шарфы.



Котолюбы и пушистые виновники торжества любят праздники. Поэтому Всемирный День петербургских котов отметят с 8 по 11 июня. На празднике торжественно откроют скульптуру котенка Фунтика, который вернулся после реставрации. На площади перед арт-кафе пройдет карнавал кошек, ярмарка, развлекательная программа. Традиционная выставка-раздача котов обеспечит каждого пушистым другом.



Вход свободный

