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Котолюбы гуляют

8 июня в Петербурге традиционно гуляют все прогрессивные котолюбы. День Петербургских котов вошел в историю в 2005 году с легкой руки художников «Митьков». Теперь каждый год петербуржцы наряжаются в тельняшки и полосаты шарфы.

Котолюбы и пушистые виновники торжества любят праздники. Поэтому Всемирный День петербургских котов отметят с 8 по 11 июня. На празднике торжественно откроют скульптуру котенка Фунтика, который вернулся после реставрации. На площади перед арт-кафе пройдет карнавал кошек, ярмарка, развлекательная программа. Традиционная выставка-раздача котов обеспечит каждого пушистым другом.

Вход свободный
Вечеринка пройдет
c 8 июня, 11:00 по 11 июня, 20:00
Место проведения:
ул. Якубовича, 10
Я иду!
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Вечеринка
Добавил velimira
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