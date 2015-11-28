28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Познакомься с привидениями форта «Константин»
С 3 по 30 июня в форте «Константин» ждут бесстрашных любителей пощекотать нервы. Вы спуститесь в темные подземелья, узнаете страшные тайны узников, увидите призраков.
Жуткие и симпатичные привидения ждут вас с 3 июня. Если вы любите мистику, то приезжайте на форт «Великий Князь Константин». Не обрётшие покоя души заключенных в подземельях поделятся своими историями. Благодаря спецэффектам, куклам-роботам и видеопроекциям вы проникнетесь атмосферой фильма ужасов. Кроме адреналина вы получите интересную информацию о событиях, произошедших на форте.
Стоимость: 200-1200 рублей
Жуткие и симпатичные привидения ждут вас с 3 июня. Если вы любите мистику, то приезжайте на форт «Великий Князь Константин». Не обрётшие покоя души заключенных в подземельях поделятся своими историями. Благодаря спецэффектам, куклам-роботам и видеопроекциям вы проникнетесь атмосферой фильма ужасов. Кроме адреналина вы получите интересную информацию о событиях, произошедших на форте.
Стоимость: 200-1200 рублей
Выставка пройдет
c 3 июня, 10:00 по 30 июня, 22:00
Место проведения:
Форт «Великий князь Константин», г. Кронштадт
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