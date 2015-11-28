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Познакомься с привидениями форта «Константин»

С 3 по 30 июня в форте «Константин» ждут бесстрашных любителей пощекотать нервы. Вы спуститесь в темные подземелья, узнаете страшные тайны узников, увидите призраков.

Жуткие и симпатичные привидения ждут вас с 3 июня. Если вы любите мистику, то приезжайте на форт «Великий Князь Константин». Не обрётшие покоя души заключенных в подземельях поделятся своими историями. Благодаря спецэффектам, куклам-роботам и видеопроекциям вы проникнетесь атмосферой фильма ужасов. Кроме адреналина вы получите интересную информацию о событиях, произошедших на форте.

Стоимость: 200-1200 рублей
Выставка пройдет
c 3 июня, 10:00 по 30 июня, 22:00
Место проведения:
Форт «Великий князь Константин», г. Кронштадт
Я иду!
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Выставка
Добавил velimira
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