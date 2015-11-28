Отдыхай с умом на фестивале Geek Picnic

Только в Петербурге мог зародиться фестиваль, куда слетаются креативные умники со всего света. В этом году нас ждут гонки дронов, рэп батл о жизни IT-специалистов, зона косплея и управление марсоходом. Международный фестиваль Geek Picnic пройдет в Петербурге 24-25 июня.



Раз в год ученые и гении науки выходят на свежий воздух, чтобы поведать о своих открытиях. Open air фестиваль Geek Picnic зародился в Петербурге и вырос в крупное международное событие. В этом году гостям дадут управлять марсоходом, покажут выездной модуль марсианской станции и позволят разогнать ядерный реактор. Болейте на гонке дронов, послушайте рэп о буднях IT-специалистов, поверьте в эволюцию. Музыкальное шоу, зрелищный косплей, виртуальная реальность поможет отвлечься, когда мозг закипит.



Стоимость: 1000–1500 рублей

