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Музыка на воде в Гатчине

Ежегодный фестиваль «Ночь музыки в Гатчине» соберет меломанов в старинном парке. 8 июля гладь Белого озера превратится в сцену, симфонический оркестр всю ночь будет играть прекрасную музыку.

Летняя ночь может стать волшебной, если провести ее в старинном парке, наслаждаясь музыкой. Сцена с оркестром разместится на озере, в окружении зелени, на фоне Гатчинского дворца. Гостей порадуют музыкой Бизе и Равеля, Чайковского и Гершвина. С 11 вечера и до 3 часов ночи потоки классической музыки, рок-хитов и ремейков будут литься в ночном воздухе.

Стоимость: 200–1000 рублей
Фестиваль пройдет
c 8 июля, 23:00 по 9 июля, 03:00
Место проведения:
г. Гатчина, Красноармейский пр., 2
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Теги
ГМЗ Гатчина, куда пойти на выходных, ночь музыки
Фестиваль
Добавил velimira
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