Музыка на воде в Гатчине

Ежегодный фестиваль «Ночь музыки в Гатчине» соберет меломанов в старинном парке. 8 июля гладь Белого озера превратится в сцену, симфонический оркестр всю ночь будет играть прекрасную музыку.



Летняя ночь может стать волшебной, если провести ее в старинном парке, наслаждаясь музыкой. Сцена с оркестром разместится на озере, в окружении зелени, на фоне Гатчинского дворца. Гостей порадуют музыкой Бизе и Равеля, Чайковского и Гершвина. С 11 вечера и до 3 часов ночи потоки классической музыки, рок-хитов и ремейков будут литься в ночном воздухе.



Стоимость: 200–1000 рублей

