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Участвуй в битве подушками

17 июня две армии сойдутся в бою, чтобы выяснить чья подушка крепче. Ежегодный аттракцион «Битва подушками» пройдет в Петербурге на площади перед ТЮЗом.

Захватите с собой друга, которого давно хотели вразумить, подругу, которая купила такое же платье что и вы, и приходите на «Битву подушками». Все, кто родился в четные даты пойдут в армию к Белому богу. Остальные будут воевать под знаменами Черного Бога. Под драйвовую музыку две армии сойдут в бою. Пусть победит сильнейший.

Вход свободный
Вечеринка пройдет
17 июня, с 14:45 до 16:00
Место проведения:
Парк перед ТЮЗом, Пионерская площадь
Я иду!
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Вечеринка
Добавил velimira
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