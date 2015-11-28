Участвуй в битве подушками

17 июня две армии сойдутся в бою, чтобы выяснить чья подушка крепче. Ежегодный аттракцион «Битва подушками» пройдет в Петербурге на площади перед ТЮЗом.



Захватите с собой друга, которого давно хотели вразумить, подругу, которая купила такое же платье что и вы, и приходите на «Битву подушками». Все, кто родился в четные даты пойдут в армию к Белому богу. Остальные будут воевать под знаменами Черного Бога. Под драйвовую музыку две армии сойдут в бою. Пусть победит сильнейший.



Вход свободный

