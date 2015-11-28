28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Участвуй в битве подушками
17 июня две армии сойдутся в бою, чтобы выяснить чья подушка крепче. Ежегодный аттракцион «Битва подушками» пройдет в Петербурге на площади перед ТЮЗом.
Захватите с собой друга, которого давно хотели вразумить, подругу, которая купила такое же платье что и вы, и приходите на «Битву подушками». Все, кто родился в четные даты пойдут в армию к Белому богу. Остальные будут воевать под знаменами Черного Бога. Под драйвовую музыку две армии сойдут в бою. Пусть победит сильнейший.
Вход свободный
Захватите с собой друга, которого давно хотели вразумить, подругу, которая купила такое же платье что и вы, и приходите на «Битву подушками». Все, кто родился в четные даты пойдут в армию к Белому богу. Остальные будут воевать под знаменами Черного Бога. Под драйвовую музыку две армии сойдут в бою. Пусть победит сильнейший.
Вход свободный
Вечеринка пройдет
17 июня, с 14:45 до 16:00
Место проведения:
Парк перед ТЮЗом, Пионерская площадь
Я иду!
Теги
Добавить комментарий