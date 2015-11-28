Бродский, лето, джаз

В саду Фонтанного дома целый месяц будет звучать джаз и стихи. Фестиваль «Бродский drive» пройдет с 18 июня по 17 июля. Каждые выходные российские и зарубежные группы будут удивлять вас музыкой.



Любите ли вы джаз, как любил его Иосиф Бродский? Каждые выходные под вековыми деревьями, которые помнят Анну Ахматову, можно наслаждаться музыкой. Современный джаз во всевозможных ипостасях заполнит сад Фонтанного дома.



Программа:



18 июня 19.00 Владимир Чекасин (саксофоны, Литва), Квартет Вячеслава Гайворонского (труба)

25 июня 19.00 Петербургский джаз септет A Tribute to Charles Mingus

1 июля 19.00 Народный артист России Александр Филиппенко с программой «о джазе и не только» при участии джаз квартета

2 июля 19.00 ВолковТрио + с Виталий Погосьян (дудук) и Владимир Шуликовский (скрипка)

8 июля 19.00 Трио Гасана Багирова (гитара), «Jazz Funk Quartet» Григория Воскобойника при участии Дмитрия Семенова(саксофон)

9 июля 19.00 «United Jazz Collective» при участии Дениса Пашкевича (саксофоны, Латвия) и Рикарда Мальмстена (бас-гитара, Швеция), Андрей Кондаков (клавишные)

15 июля 19.00 «In – temporalis»: Полина Фрадкина (клавишные), Йоель Гонсалес (перкуссия), Квартет Ильи Шеклеина (клавишные)

16 июля 19.00 «Andrei Kondakov electric project» при участии Эми Питерс (вокал)



Стоимость: 300 рублей

