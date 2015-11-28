28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
С Достоевским по Петербургу
Литературный праздник «День ДО» пройдет в Петербурге 30 июня и 1 июля. На Кузнечном переулке соберутся литературные персонажи, куклы, актеры театров. Гостей ждут городские экскурсии и спектакли.
30 июня в Библиотеке имени Лермонтова начнут отмечать День Достоевского. 1 июля в 12:00 начнется карнавал в честь писателя, возложение цветов к памятнику. Федор Михайлович поприветствует гостей с балкона музея Достоевского, вас ждет премьера спектакля «Достоевский в цвете». По местам писателя проведут экскурсии, вы погрузитесь в мир романов «Преступление и наказание», «Бедные люди».
30 июня в Библиотеке имени Лермонтова начнут отмечать День Достоевского. 1 июля в 12:00 начнется карнавал в честь писателя, возложение цветов к памятнику. Федор Михайлович поприветствует гостей с балкона музея Достоевского, вас ждет премьера спектакля «Достоевский в цвете». По местам писателя проведут экскурсии, вы погрузитесь в мир романов «Преступление и наказание», «Бедные люди».
Вечеринка пройдет
c 30 июня, 16:30 по 1 июля, 15:00
Место проведения:
Большая Московская улица 1, Кузнечный переулок, Литейный проспект 19, Владимирская площадь, Сенная площадь
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