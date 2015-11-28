С Достоевским по Петербургу

Литературный праздник «День ДО» пройдет в Петербурге 30 июня и 1 июля. На Кузнечном переулке соберутся литературные персонажи, куклы, актеры театров. Гостей ждут городские экскурсии и спектакли.



30 июня в Библиотеке имени Лермонтова начнут отмечать День Достоевского. 1 июля в 12:00 начнется карнавал в честь писателя, возложение цветов к памятнику. Федор Михайлович поприветствует гостей с балкона музея Достоевского, вас ждет премьера спектакля «Достоевский в цвете». По местам писателя проведут экскурсии, вы погрузитесь в мир романов «Преступление и наказание», «Бедные люди».

