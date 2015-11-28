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Узнай о жизни дворян на Уткиной даче

17 июня всех желающих приглашают в старинную усадьбу «Уткина дача». Музей городской скульптуры проведет здесь день открытых дверей, расскажет о жизни дворян, научит играть в крокет, рисовать на пленэре.

По распространенной версии участком в этой местности владел шведский полковник Оккервиль. В середине XVIII века хозяином земли стал директор Певческой придворной капеллы. Новые владельцы строят здесь усадьбу в стиле классицизма, оранжереи, винокуренный и костеобжигательный заводы. В советское время в усадьбе располагалась психиатрическая больница, а затем усадьба долго была заброшена. Музей городской скульптуры планирует открыть здесь свой филиал. 17 июня для гостей проведут экскурсии, поведают о жизни дворян. Гости научатся играть в крокет и рисовать на пленэре.

Вход свободный, по регистрации
Экскурсия пройдет
17 июня, с 12:00 до 18:00
Место проведения:
Уткин проспект, 2
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Экскурсия
Добавил velimira
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