Узнай о жизни дворян на Уткиной даче

По распространенной версии участком в этой местности владел шведский полковник Оккервиль. В середине XVIII века хозяином земли стал директор Певческой придворной капеллы. Новые владельцы строят здесь усадьбу в стиле классицизма, оранжереи, винокуренный и костеобжигательный заводы. В советское время в усадьбе располагалась психиатрическая больница, а затем усадьба долго была заброшена. Музей городской скульптуры планирует открыть здесь свой филиал. 17 июня для гостей проведут экскурсии, поведают о жизни дворян. Гости научатся играть в крокет и рисовать на пленэре.Вход свободный, по