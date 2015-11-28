6 июня, вторник
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (16/+14)
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (38/+8)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (6/+6)
События
SunSay (6/+6)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (7/+4)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Культурные «Диалоги» о главном

13 июня на Новой сцене Александринского театра люди культуры обсудят важные вопросы города и страны. В «Диалогах» примут участие режиссеры Александр Сокуров и Лев Додин, писательница Светлана Алексиевич.

Уютные залы Новой сцены Александринского театра ждут вас на июньские «Диалоги». С громким заявление «Я не хочу писать о войне» выступит лаурет Нобелевском премии по литературе Светлана Алексиевич, вступительное слово скажет Александр Сокуров, который недавно получил премию Европейской киноакадемии. Эстафету подхватят культуролог Юрий Сапрыкин и журналист Валерий Панюшкин. Завершат разговор об оттепели, театральный режиссёр Лев Додин и актёр Андрей Смирнов.

Вход свободный
Вечеринка пройдет
13 июня, с 15:00 до 18:00
Место проведения:
Новая сцена Александринского театра, наб. реки Фонтанка, 49A
Я иду!
Теги
Диалоги Открытой библиотеки, куда пойти на выходных, новая сцена Александринки
Вечеринка
Добавил velimira
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: