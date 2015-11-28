28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
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31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Культурные «Диалоги» о главном
13 июня на Новой сцене Александринского театра люди культуры обсудят важные вопросы города и страны. В «Диалогах» примут участие режиссеры Александр Сокуров и Лев Додин, писательница Светлана Алексиевич.
Уютные залы Новой сцены Александринского театра ждут вас на июньские «Диалоги». С громким заявление «Я не хочу писать о войне» выступит лаурет Нобелевском премии по литературе Светлана Алексиевич, вступительное слово скажет Александр Сокуров, который недавно получил премию Европейской киноакадемии. Эстафету подхватят культуролог Юрий Сапрыкин и журналист Валерий Панюшкин. Завершат разговор об оттепели, театральный режиссёр Лев Додин и актёр Андрей Смирнов.
Вход свободный
Уютные залы Новой сцены Александринского театра ждут вас на июньские «Диалоги». С громким заявление «Я не хочу писать о войне» выступит лаурет Нобелевском премии по литературе Светлана Алексиевич, вступительное слово скажет Александр Сокуров, который недавно получил премию Европейской киноакадемии. Эстафету подхватят культуролог Юрий Сапрыкин и журналист Валерий Панюшкин. Завершат разговор об оттепели, театральный режиссёр Лев Додин и актёр Андрей Смирнов.
Вход свободный
Вечеринка пройдет
13 июня, с 15:00 до 18:00
Место проведения:
Новая сцена Александринского театра, наб. реки Фонтанка, 49A
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