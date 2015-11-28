Культурные «Диалоги» о главном

13 июня на Новой сцене Александринского театра люди культуры обсудят важные вопросы города и страны. В «Диалогах» примут участие режиссеры Александр Сокуров и Лев Додин, писательница Светлана Алексиевич.



Уютные залы Новой сцены Александринского театра ждут вас на июньские «Диалоги». С громким заявление «Я не хочу писать о войне» выступит лаурет Нобелевском премии по литературе Светлана Алексиевич, вступительное слово скажет Александр Сокуров, который недавно получил премию Европейской киноакадемии. Эстафету подхватят культуролог Юрий Сапрыкин и журналист Валерий Панюшкин. Завершат разговор об оттепели, театральный режиссёр Лев Додин и актёр Андрей Смирнов.



Вход свободный

