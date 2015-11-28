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Три баритона в Таврическом саду

Солисты Мариинского театра Владимир Самсонов, Эдем Умеров и Виктор Коротич выступят в Таврическом саду. Гости бесплатно насладятся известными оперными ариями, популярными эстрадными и народными песнями.

В преддверии дня России три баритона выступят в Таврическом саду. Проект «Музы против пушек» призван напомнить о мире и созидании. Артисты исполнят вечную классику, известные оперетты, хиты эстрады и народные песни.


Вход свободный.
Концерт пройдет
10 июня, с 15:00 до 17:00
Место проведения:
Таврический сад, Потемкинская ул., 2
Я иду!
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Концерт
Добавил velimira
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