Международный экологический фестиваль искусств «КронФест» пройдет уже в 9 раз. Скульптуры из отходов, картины из песка, эковикторины и этномузыка ждут вас в Кронштадте.



В Музее истории Кронштадта появятся экологические экспонаты и арт-объекты из мусора. 2017 год назван годов Экологии в России, так что фестиваля нужно посетить обязательно. 9 июня откроется детская мастерская «Природная школа волшебников». 10 июня пройдет торжественное открытие фестиваля. Детей обучат цирковому искусству артисты из «Упсала-Цирка», умники блеснут эрудицией на эковикторинах. Вы узнаете, что эко-дизайн - это интересно и полезно, увидите огромные граффити на тему защиты окружающей среды. Завершится фестиваль ярким театрализованным представлением и концертом этномузыки.



Вход свободный

