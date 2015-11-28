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Экологический фестиваль искусств

Международный экологический фестиваль искусств «КронФест» пройдет уже в 9 раз. Скульптуры из отходов, картины из песка, эковикторины и этномузыка ждут вас в Кронштадте.

В Музее истории Кронштадта появятся экологические экспонаты и арт-объекты из мусора. 2017 год назван годов Экологии в России, так что фестиваля нужно посетить обязательно. 9 июня откроется детская мастерская «Природная школа волшебников». 10 июня пройдет торжественное открытие фестиваля. Детей обучат цирковому искусству артисты из «Упсала-Цирка», умники блеснут эрудицией на эковикторинах. Вы узнаете, что эко-дизайн - это интересно и полезно, увидите огромные граффити на тему защиты окружающей среды. Завершится фестиваль ярким театрализованным представлением и концертом этномузыки.

Вход свободный
Фестиваль пройдет
c 9 июня, 14:00 по 18 июня, 16:00
Место проведения:
. Кронштадт, Ленинградская ул., 2, Музей истории Кронштадта
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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